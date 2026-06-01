호주, 사기신고 1초만에 은행 공유… 韓, 법원-국세청 빠져 ‘반쪽’[히어로콘텐츠/히든④-下]

동아일보는 창간 100주년을 맞아 2020년부터 히어로콘텐츠를 선보이고 있습니다. 이번 히어로콘텐츠팀의 ‘히든: 검은돈의 혈관, 대포통장’은 각종 범죄의 핵심 도구인 대포통장 문제를 조명했습니다.





▽팀장: 황성호 기자 hsh0330@donga.com

▽취재: 임재혁 손준영 조승연 기자

▽사진: 박형기 기자

▽편집: 봉주연 기자

▽그래픽: 김충민 기자

▽인터랙티브 기획: 김재희 기자

▽인터랙티브 개발: 임희래 ND

▽인터랙티브 디자인 및 영상: 정시은 CD



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