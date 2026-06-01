北 MDL 철책 작업속 북한군 1명 귀순… 李정부 4번째

북한군 1명이 23일 강원 철원 일대의 군사분계선(MDL)을 넘어와 귀순했다. 이재명 정부 출범 후 북한군의 귀순은 지난해 10월 이후 두 번째다. 지난해 두 차례에 걸친 일반 주민의 탈북까지 포함하면 현 정부 들어 4번째 귀순 사례가 된다.
합동참모본부는 24일 “23일 야간 중부전선에서 북한군 1명의 신병을 확보했다”면서 “세부 사항은 관계기관에서 조사 중”이라고 밝혔다. 군은 열상감시장비(TOD) 등 최전방 감시장비로 철원 지역의 MDL 일대에서 북한군을 포착해 귀순 유도 작전을 펼쳤다고 한다. 북한군은 20대 초반 병사로 비무장 상태로 MDL을 넘어온 뒤 귀순 의사를 밝힌 것으로 알려졌다.
북한군이 귀순한 철원 일대 MDL 이북에선 철책과 대전차방벽 설치, 지뢰 매설 등 북한의 국경 요새화 작업이 집중적으로 진행되고 있다. 탈북한 북한군은 작업이 덜 끝난 구간이나 감시가 소홀한 사각지대를 통해 MDL을 넘어온 것으로 추정된다. MDL 일대 요새화 작업에 참여했던 병력일 가능성도 제기된다.
앞서 지난해 10월에도 북한군 1명이 철원 지역 MDL을 통해 귀순한 바 있다. ‘적대적 두 국가’를 내건 북한이 MDL 전 구간에서 귀순 방지 등을 목적으로 물리적 단절 작업에 박차를 가하는 와중에도 북한군의 귀순이 이어지고 있다는 점에서 내부 동요가 심상치 않다는 분석도 나온다.
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