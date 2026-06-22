한성숙 “‘모두의창업’ 정보 유출 사과…도전자 아이디어 보호대책 마련”

한성숙 국무총리 후보자는 22일 정부가 창업 활성화를 위해 진행한 ‘모두의 창업’ 프로젝트 합격자 5000명의 창업 아이디어 요약본과 이메일 주소 등 개인 정보 유출에 대해 “정부를 믿고 창업에 도전해 주신 여러분들의 신뢰를 지켜드리지 못했다”며 사과했다.
한 후보자는 이날 오전 서울 종로구 통의동 인사청문회 준비 사무실로 출근하며 “모두의 창업 플랫폼 개인정보 유출로 인해 걱정과 불편을 겪으신 이용자 여러분께 진심으로 사과드린다”며 “주무 부처 장관으로서 무거운 책임을 통감하며 깊이 송구하다는 말씀을 드린다”고 했다.
그는 “모두의 창업은 완성된 결과물이 아니고 함께 만들어 가는 과정의 프로젝트라는 점에 주안점을 두고 시작했다”며 “그렇지만 어떠한 정책적 취지도 국민의 개인정보와 신뢰를 지키지 못한 책임보다 앞설 수 없다”고 했다.
이어 “중소벤처기업부는 사고를 인지한 즉시 외부 접근을 차단하는 등 긴급 보안 조치를 시행했다”며 “현재 관계기관과 함께 사고 원인과 유출의 경위, 피해 범위를 조사하고 있으며 보안 점검의 객관성과 전문성을 확보하기 위해 외부 보안 전문기관과 보안 진단, 개선 대책 마련도 함께 병행하겠다”고 했다.
그러면서 “무엇보다 피해를 입으신 이용자 보호를 최우선으로 삼아 추가 피해가 발생하지 않도록 필요한 조치를 신속히 수행하는 한편, 도전자의 아이디어가 안전하게 보호받을 수 있도록 대책도 마련하겠다”며 “아울러 이번 사고와 관련해 사전에 제기된 여러 우려와 시스템 구축 운영 과정의 전반도 면밀히 살펴보고 필요한 조치가 적시에 이뤄졌는지, 관리 감독에 부족한 점은 없었는지도 철저히 확인하겠다”고 했다.
또한 한 후보자는 “이번 일을 계기로 개인정보 보호와 보안 관리 체계를 전면 재검토하고 외부 위탁 업체에 대한 감독과 보안 취약점 점검을 강화하는 등 유사 사례가 재발하지 않도록 철저히 관리해 나가겠다”며 “조사 결과는 국민 여러분께 투명하게 공개하고 잘못과 책임에 대해서는 엄정하게 조치하겠다”고 했다.
이어 “창업은 자신의 아이디어와 가능성으로 미래를 만들어 가는 도전이자 새로운 기업과 일자리, 우리 경제의 새로운 성장동력이라는 점에서 매우 중요한 청년 정책이자 국가적 과제”라며 “그렇기에 이번 일로 인해 청년들의 창업을 향한 열정과 도전 의지가 꺾여서는 안 될 것”이라고 했다.
끝으로 “도전자 여러분들의 질책도, 제안도 무겁게 받아들이겠다”며 “문제를 바로잡고 국민께서 안심하고 참여할 수 있는 공정하고 신뢰 받는 사업으로 다시 세우겠다”고 했다. 또 “국민 여러분께 다시 한번 깊이 사과드리고, 철저한 원인 규명과 책임 있는 후속 조치를 통해서 신뢰를 회복할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 했다.
앞서 18일 중소벤처기업부는 “15일 오전 9시 모두의 창업 프로젝트 합격자 5000명에 대한 개인 프로필이 공개된 이후, 비공개 정보에 대한 접근 시도가 확인됐다”고 밝혔다. 유출된 정보는 이메일 주소와 합격자의 창업 아이디어 요약 정보 및 심사평인 것으로 알려졌다. 중기부는 “도전자 실명, 휴대 전화 등 다른 개인정보와 도전 신청서 등의 상세 아이디어가 조회되거나 유출된 사례는 현재까지 없다”고 했다.
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