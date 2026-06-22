4대 그룹 고용 1.2만명 감소…삼성 ‘부동의 1위’ 한화 ‘최다 증가’

지난해 주요 4대 그룹 고용 규모가 1만 23000명 감소한 것으로 나타났다. 주요 102개 그룹의 고용 역시 기업 인수에 따른 증가를 제외하면 사실상 줄어든 것으로 분석됐다. 이는 ‘양질의 일자리’가 줄어들었다는 의미여서 국내 일자리 여건이 더 나빠진 것으로 해석된다.
22일 기업분석전문 한국CXO연구소가 공정거래위원회가 대기업 집단으로 지정한 102개 그룹의 국내 계열사 3538곳의 ‘2024년~2025년 고용 변동 분석’ 결과, 이들 기업의 임직원 수는 2024년 191만 2302명에서 2025년 192만 472명으로 1년 새 8170명 증가한 것으로 집계됐다.
고용 증가율은 0.4%로 직전 조사 당시 92개 대기업 집단의 고용 증가율 1.8%(3만3047명↑)보다 감소했다. 또한 지난해 직원 수 1만 명을 웃도는 아워홈이 한화그룹 계열로 편입되면서 전체 고용 규모가 늘어난 것을 감안하면 사실상 고용 규모가 감소한 셈이다.
지난해 말 기준 102개 그룹의 전체 고용 규모는 국내 전체 고용보험 가입자 1555만 5839명의 12.2% 수준이었다.
조사 대상 102개 그룹 중 최근 1년 새 직원 수가 증가한 곳은 47곳이었고, 44곳은 감소했다. 11곳은 올해 대기업 집단으로 신규 편입됐거나 직원 수에 변동이 없었다.
고용 인원이 가장 많이 증가한 그룹은 한화로 2024년 5만 7387명에서 지난해 7만 1711명으로 1만 4324명 늘었다. 한화는 그룹별 고용 순위도 9위에서 7위로 상승했다. 한화그룹 다음으로 고용이 많이 늘어난 곳은 쿠팡으로 고용 인원은 최근 1년 새 8250명 증가하며 10만 8131명을 기록했다. 쿠팡은 SK를 제치고 작년 그룹 고용 순위 4위에 올랐다.
이와 달리 LG그룹은 최근 1년 새 고용 일자리가 5370곳으로 가장 많이 감소했다. 2024년 14만 9459명이던 직원 수는 작년에는 14만 4089명으로 5000명 이상(고용 감소율 3.6%) 줄었다. 지난 1년 새 1000명 이상 고용이 줄어든 곳으로는 롯데(4512명↓), SK(3699명↓), 신세계(2732명↓), CJ(2378명↓), 현대차(2375명↓), DL(1711명↓), 애경(1059명↓)그룹 등이다.
작년 기준 직원 수가 1만 명이 넘는 ’고용 만 명 클럽‘은 32곳으로 삼성전자의 직원 수가 12만 2748명으로 단일 기업 기준 고용 1위 자리를 지켰다. 다만 삼성전자의 직원 수는 2024년 대비 660명 정도 감소했다.
그 뒤를 이어 쿠팡풀필먼트서비스(8만 3676명), 현대자동차(7만 3397명), 기아(3만 6690명), LG전자(3만 4405명), SK하이닉스(3만 4200명), 이마트(2만 5390명), LG디스플레이(2만 4814명), SCK컴퍼니(2만 2668명), 삼성디스플레이(2만 1076명) 순이었다.
102개 그룹에 속하고 고용 1만 명 클럽에 가입한 국내 계열사 중 재작년 대비 작년에 가장 많은 고용을 창출한 곳은 ’쿠팡풀필먼트서비스‘로 2024년 7만 8159명에서 작년에는 8만 3676명으로 1년 새 5517명이 늘었다. 반면 ㈜케이티는 최근 1년 사이 고용 규모가 2226명(1만6927명→1만4701명) 감소했다.
그룹 전체 고용 규모별 순위는 삼성이 28만 3830명으로 가장 많았다. 삼성은 지난 2017년 24만 2006명을 기록한 이후 7년 연속으로 고용이 지속해서 증가해 왔는데, 지난해는 전년 대비 931명(0.3%↓) 감소했다.
고용 10만 명 클럽에 가입한 그룹은 삼성에 이어 현대차(20만 1540명), LG(14만 4089명), 쿠팡(10만 8131명), SK(10만 4602명) 순이었다. 이 가운데 쿠팡만 유일하게 고용 규모가 8200명 이상 늘었고 나머지 4개 그룹은 일제히 직원 수가 줄어 1만 2375개의 일자리가 사라진 것으로 나타났다. 그 뒤를 이어 롯데(8만 1533명), 한화(7만 1711명), 신세계(6만 7083명), CJ(6만 2303명), KT(5만 5745명) 순이었다.
오일선 한국CXO연구소 소장은 “앞으로 과거 제조업 중심 성장기처럼 대기업이 대규모 채용으로 일자리를 늘리는 방식은 한계에 직면할 가능성이 크다”며 “스타트업과 혁신형 중소기업이 새로운 고용 창출의 핵심 축으로 부상할 가능성이 높다”고 전망했다.
한편 국가데이터처가 최근 발표한 ’2026년 5월 고용동향‘에 따르면, 지난달 취업자는 2912만 명으로 전년 동월 대비 4만 명(0.1%) 감소했다. 계엄 사태 이후 17개월 만에 감소세로 전환했다. 중동전쟁 장기화 여파로 제조업과 농림어업을 중심으로 고용 부진이 확대된 영향으로 풀이된다.
또한 반도체 수출이 역대 최대 실적을 이어가고 있지만 제조업 고용에서 차지하는 비중이 작아 수출 호조가 고용 확대로 이어지지 못하고 있다. 특히 제조업 취업자는 14만 명 줄어 7년 3개월 만에 가장 큰 감소폭을 기록했다.
게다가 청년층 고용도 악화됐다. 청년(15~29세) 취업자는 25만 5000명 감소해 43개월 연속 줄었다. 감소폭은 코로나19 영향이 컸던 2021년 1월 이후 5년 4개월 만에 가장 컸다.
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