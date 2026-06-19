고려대 세종RISE사업단, 세종형 교육혁신 ‘한두리캠퍼스’ 알리기 나섰다

17~19일 한두리캠퍼스 활성화를 위한 홈페이지 가입 이벤트 개최
고려대학교 세종RISE사업단은 지난 17일부터 19일까지 사흘간 세종 지역 대학과 시민을 위한 통합 교육플랫폼인 ‘한두리캠퍼스(One-Campus)’의 활성화를 위한 홈페이지 가입 이벤트를 개최했다고 밝혔다.
한두리캠퍼스는 세종특별자치시와 지역 대학들이 협력하여 추진하는 세종형 교육혁신모델이다. 정부의 대학 지원체계인 RISE(지역혁신중심 대학지원체계) 사업의 핵심 과제로, 특정 대학의 울타리를 넘어 ‘도시 전체를 하나의 캠퍼스처럼 운영한다’는 취지를 담고 있다. 세종시 내 대학들의 강의, 연구, 인프라를 서로 공유하는 것이 가장 큰 특징이다.
한두리캠퍼스 사업의 총괄 주관대학 역할을 수행하고 있는 고려대학교 세종캠퍼스는 참여대학과 협력해 현장 중심의 홍보활동을 진행했다. 행사는 17일 고려대학교 세종캠퍼스를 시작으로, 18일 한국영상대학교, 18~19일 세종공동캠퍼스(국립한밭대학교‧충북대학교 등 입주)에서 순차적으로 진행됐다.
이번 이벤트는 참여대학 캠퍼스를 직접 찾아가는 방문형 홍보 방식으로 운영돼 학생들의 접근성을 높이고, 한두리캠퍼스에 대한 인지도 제고와 참여도 증진에 기여할 것으로 기대된다.
고려대학교 세종RISE사업단 관계자는 “한두리캠퍼스는 세종의 지역과 대학이 함께 성장하기 위한 교육 협력 플랫폼”이라며 “이번 행사를 통해 더 많은 학생과 시민들이 한두리캠퍼스의 다양한 교육 프로그램과 학습 기회를 경험하길 바란다”고 밝혔다.
최용석 기자 duck8@donga.com
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