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사회
송파구 올림픽공윈 인근서 도시가스 유출…“주민대피-교통통제”
동아일보
업데이트
2026-06-18 16:29
2026년 6월 18일 16시 29분
입력
2026-06-18 16:08
2026년 6월 18일 16시 08분
송치훈 기자
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서울 송파구 한성백제역 인근에서 도시가스가 유출돼 주민 대피와 차량 통제 등이 이뤄졌다. 아직까지 인명피해는 없었다.
송파구는 18일 오후 3시 43분경 안전안내문자를 발송해 “금일 14시 50분경 한성백제역 4번 출구부터 방이시장 방면 도시가스 유출로 인한 양방향 교통 통제 중”이라며 “인근 주민은 대피하시고 우회 도로를 이용해 달라”고 안내했다.
사고 이후 한성백제역 4번 출구에서 방이시장 방향 구간의 양방향 차량 통행이 전면 통제됐다. 관계 당국은 긴급 안전 조치에 나섰으며, 오후 3시 52분 기준 도시가스 유출 관련 조치는 모두 완료된 상태다.
다만 여전히 가스 냄새 등이 남아있어 교통 통제는 계속 진행되고 있는 것으로 전해졌다. 현재까지 확인된 인명피해는 없는 것으로 파악됐다.
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