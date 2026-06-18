경찰, 체육단체 출입 막은 ‘성조기 여성’ 수사 착수

경찰이 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태 관련 시위에서 서울 올림픽공원 핸드볼경기장 출입을 끝까지 막아섰던 여성 시위자에 대한 수사에 착수했다.
17일 서울 송파경찰서는 핸드볼경기장 출입구에서 전날 체육단체 관계자들의 진입을 막은 여성을 비롯해 출입 저지에 가담한 시위 참가자들에 대해 업무방해 혐의를 적용할지 검토하고 있다고 밝혔다. 송파서는 현장 채증 영상과 주변 폐쇄회로(CC)TV 영상 등 증거자료를 토대로 이들의 신원을 확인하는 내사에 착수했다고 설명했다. 소셜네트워크서비스(SNS)와 일부 보수 커뮤니티에선 성조기를 허리에 두른 채 끝까지 체육단체 직원들의 진입을 막은 여성 시위 참가자를 ‘올림픽공원 잔 다르크’라고 부르는 것으로 나타났다.
한편 시위 현장에서 시위 참가자들로부터 모욕과 조롱을 당한 피해 경찰관 가족은 관련 유튜버와 시위 참가자들을 상대로 법적 대응에 나섰다. 서울경찰청 소속 경정 김모 씨와 아내는 16일 올림픽공원 시위 현장에서 김 경정의 공무집행을 방해하고 모욕한 혐의 등으로 유튜버와 다수 시위 참가자를 경찰에 고소했다.
고소당한 이들은 6일 올림픽공원 핸드볼경기장 인근에서 김 경정을 따라다니며 “중국 공안이냐”며 조롱과 욕설을 하거나 이를 SNS에 공유하며 모욕한 혐의를 받고 있다. 고소장을 접수한 경찰은 피고소인들의 신원을 확인하고 있는 것으로 알려졌다.
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