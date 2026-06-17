우회전 덤프트럭에…횡단보도 건너던 60대 치여 중상

서울 동작구의 한 도로에서 횡단보도를 건너던 60대 여성이 우회전하는 덤프트럭에 치여 크게 다쳤다.
경찰은 덤프트럭 운전자인 50대 남성을 교통사고처리특례법 위반(과실치상) 혐의로 입건해 수사 중이라고 17일 밝혔다.
덤프트럭 운전자는 15일 오후 2시경 동작구 상도동의 한 아파트 인근 도로에서 우회전하다가 횡단보도를 건너던 피해자를 쳐 다치게 한 혐의를 받고 있다.
채널A가 단독으로 확보한 영상에서 피해자가 건너는 횡단보도로 덤프트럭이 우회전하며 접근했다.
덤프트럭에 치인 피해자는 크게 다쳤다.
현행법상 우회전하는 운전자는 횡단보도를 건너는 보행자가 있을 때 반드시 일시정지해야 한다.
덤프트럭 운전자는 조사에서 보행 신호가 끝나갈 무렵이었고 보행자를 미처 보지 못했다는 취지로 진술한 것으로 알려졌다.
경찰은 구체적인 사고 경위 등을 조사하고 있다.
정봉오 기자 bong087@donga.com
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