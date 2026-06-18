울산, 수소산업 유망기업 11곳 키운다

기업별 최대 7000만 원 지원
울산시가 수소산업을 이끌 유망기업 육성에 나선다. 시는 17일 울산테크노파크 수소연료전지실증화센터에서 ‘2026년 울산 예비수소전문기업 지원사업’ 협약식을 열고 선정된 11개 기업에 대한 지원을 본격화한다고 밝혔다.
기술 개발-판로 개척 등 도와
예비수소전문기업 지원사업은 수소 생산·저장·운송·활용 등 수소산업 전 분야에서 기술력과 성장 가능성을 갖춘 기업을 발굴해 수소전문기업으로 육성하는 사업이다. 시는 4월 공모를 통해 신청 기업을 모집한 뒤 기술력과 사업성, 성장 가능성 등을 평가해 덕양가스, 한영그린파워, 제이엘에너지, 아즈텍에너지, 한텍, 매크론, 한영테크노켐, 카프로, 케이랩스, 케이앤디에너젠, 하이정션솔루션 등 11개 기업을 최종 선정했다.
올해 사업비는 9억 원 규모다. 기업별로 2000만∼7000만 원을 지원하고 성장 단계에 따라 시장 진입, 기술 고도화, 사업화 등 맞춤형 프로그램도 제공한다. 초기 기업에는 기술 개발과 사업모델 수립을, 성장 단계 기업에는 제품 상용화와 인증 획득, 판로 개척 등을 지원해 수소전문기업으로의 도약을 돕는다. 시는 산업통상자원부 공모사업에 선정돼 지난해부터 2년간 해당 사업을 추진하고 있다. 총사업비는 국비 9억 원, 시비 6억 원, 민자 3억 원 등 18억 원이다.
현재 울산지역 수소전문기업은 에스디지(SDG), 어프로티움, 일신에너지, 하이어스 등 4곳이다. 시는 이번 사업을 통해 지역 수소기업의 기술 경쟁력을 높이고 수소전문기업 저변을 확대해 나갈 계획이다.
최창환 기자 oldbay77@donga.com
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