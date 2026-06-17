“미화원이 엘베 타면 냄새 역겨워” 민원 넣은 아파트 입주민 ‘뭇매’

인천의 한 아파트 입주민이 미화원에게 역한 냄새가 난다며 함께 엘리베이터를 타는 것이 불쾌하다는 취지의 민원을 넣은 사실이 알려지면서 공분이 일었다. 아파트 미화팀장은 해당 주민에 사과문을 남기기도 했다.
스레드 이용자는 16일 “우리 아파트에서 미화 직원과 엘리베이터 동승하면 냄새 때문에 구역질 난다고 한 입주민이 민원을 제기했다더라”며 미화팀장의 사과문을 공개했다. 이는 인천 송도의 한 아파트에서 발생한 것으로 전해졌다. 이와 함께 공개한 게시물에는 아파트 미화팀장이 직접 쓴 손편지 형식의 사과문이 담겼다.
미화팀장은 사과문을 통해 “죄송하다. 철저하게 주의시키고 입주민과 동승하지 않도록 교육 시키겠다”면서도 “미화원들은 배정된 구역을 이동하면서 가장 더럽고 불편한 곳을 청소하고 있다”고 했다. 이어 “속옷이 땀에 흠뻑 젖도록 열심히 일하고 있다는 점만 알아달라”며 “몸에서 냄새가 나지 않으면 그게 바로 비정상”이라고 했다.
아울러 미화팀장은 “불편하시더라도 넓은 마음으로 조금만 너그러운 마음으로 이해해 주시면 더욱 최선을 다해서 열심히 일하겠다”며 편지를 마쳤다.
해당 사연과 편지를 본 누리꾼들은 “만나면 음료수 드리고 고생하신다고 말해도 모자랄 판에 무슨 소리를 한 거냐”, “사람 같지도 않은 사람 때문에 엄한 사람들이 사과문을 올리고 있는 게 안타깝다”, “그렇게 냄새나면 계단으로 다녀라”, “아파트 쓰레기들은 민원인 본인이 치우면 되겠네” 등의 반응을 보이며 민원인을 비판했다.
최재호 기자 cjh1225@donga.com
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