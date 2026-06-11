경복대 치위생학과, 구강보건의 날 맞아 ‘전공 살린 지역 나눔’ 실천

남양주풍양보건소와 함께 유치원생-지역주민 대상 ‘구강건강 체험 프로그램’ 진행
경복대학교 치위생학과는 제81회 구강보건의 날을 맞아 지난 8일 남양주풍양보건소와 함께 관내 유치원생 및 지역주민을 대상으로 ‘구강건강 체험 프로그램’을 운영했다고 11일 밝혔다.
구강보건의 날은 첫 영구치인 어금니가 나오는 시기인 6세의 숫자 ‘6’과 어금니를 뜻하는 구치(臼齒)의 ‘구’를 숫자 ‘9’로 표현해 매년 6월 9일로 지정됐다. 경복대 치위생학과는 매년 6월 9일을 전후해 지역사회를 위한 봉사활동과 체험 프로그램을 꾸준히 진행해 오고 있다.
올해는 200여 명의 유치원 원생과 지역주민을 대상으로 구강건강 퀴즈, 올바른 칫솔질 교육, 치아 만들기, 불소 실험 등 체험형 프로그램을 통해 구강 관리 문화를 확산하는 데 기여했다.
권순복 치위생학부장은 “이번 행사가 학생들에게는 전공에 대한 자긍심을 높이고, 지역사회에는 구강건강 실천의 중요성을 알리는 계기가 됐기를 바란다”고 말했다.
한편, 경복대 치위생학과는 봉사동아리 ‘예치랑’을 통해 지역사회 어르신들을 위한 맞춤형 잇몸 건강관리 봉사를 하거나, 매년 5월 시각장애인 시설을 방문해 구강위생용품을 전달하는 등 전공을 살린 지역사회 나눔을 실천하고 있다.
최용석 기자 duck8@donga.com
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