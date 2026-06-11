경찰, ‘투표용지 부족’ 선관위 압수수색…강제수사 착수

  • 동아일보

  • 입력 2026년 6월 11일 09시 09분

글자크기 설정

사태 8일만에…서울시-송파 등 선관위 7곳에 100여명 투입

5일 ‘투표용지 부족’ 사태가 발생한 서울 송파구 잠실7동 제2투표소 앞에서 서울시선관위 관계자들이 투표함을 이송하고 있다. 2026.6.5. 뉴스1
5일 ‘투표용지 부족’ 사태가 발생한 서울 송파구 잠실7동 제2투표소 앞에서 서울시선관위 관계자들이 투표함을 이송하고 있다. 2026.6.5. 뉴스1
6·3 지방선거 투표용지 부족 사태를 수사 중인 경찰이 11일 강제수사에 착수했다. 이 사태와 관련한 압수수색은 이번이 처음이다.

서울경찰청 광역수사대는 이날 오전 중앙선거관리위원회를 비롯한 서울시와 송파·서초·강남·광진·동작구 선거관리위원회 등 7곳에 대해 공직선거법위반, 직무유기 등 혐의로 압수수색을 진행했다. 이번 압수수색에는 서울경찰청 광수대 소속 경찰관과 국가수사본부, 디지털포렌식 요원 등 100여 명이 투입됐다.

서울경찰청 광수대는 “합동수사본부 검사 3명과 수사관 등 10여 명도 중앙선관위와 서울시 선관위, 송파구 선관위 등 3곳의 압수수색에 참여하고 있다”며 “경찰은 압수수색을 통해 국민참정권 침해를 야기한 원인 규명 등 사건의 실체적 진실을 발견하기 위한 증거를 확보하는 데 집중하고 있다”고 설명했다.

본투표 당일인 3일 서울을 비롯한 전국 91개 투표소에서 7000장이 넘는 투표용지가 부족했던 것으로 전해졌다. 이에 시민단체 서민민생대책위원회는 노태악 전 선관위원장 등을 서울경찰청에 고발했다. 경찰은 시민단체 관계자를 시작으로 선거 사무 공무원 등을 연달아 불러 고발인, 참고인 조사를 벌였다.

#6·3 지방선거#투표용지 부족#서울경찰청#압수수색#공직선거법위반#직무유기#중앙선거관리위원회#선거관리위원회#시민단체 고발
조혜선 기자 hs87cho@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지

트렌드뉴스

트렌드뉴스

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스