경찰, ‘투표용지 부족’ 선관위 압수수색…강제수사 착수

사태 8일만에…서울시-송파 등 선관위 7곳에 100여명 투입
6·3 지방선거 투표용지 부족 사태를 수사 중인 경찰이 11일 강제수사에 착수했다. 이 사태와 관련한 압수수색은 이번이 처음이다.
서울경찰청 광역수사대는 이날 오전 중앙선거관리위원회를 비롯한 서울시와 송파·서초·강남·광진·동작구 선거관리위원회 등 7곳에 대해 공직선거법위반, 직무유기 등 혐의로 압수수색을 진행했다. 이번 압수수색에는 서울경찰청 광수대 소속 경찰관과 국가수사본부, 디지털포렌식 요원 등 100여 명이 투입됐다.
서울경찰청 광수대는 “합동수사본부 검사 3명과 수사관 등 10여 명도 중앙선관위와 서울시 선관위, 송파구 선관위 등 3곳의 압수수색에 참여하고 있다”며 “경찰은 압수수색을 통해 국민참정권 침해를 야기한 원인 규명 등 사건의 실체적 진실을 발견하기 위한 증거를 확보하는 데 집중하고 있다”고 설명했다.
본투표 당일인 3일 서울을 비롯한 전국 91개 투표소에서 7000장이 넘는 투표용지가 부족했던 것으로 전해졌다. 이에 시민단체 서민민생대책위원회는 노태악 전 선관위원장 등을 서울경찰청에 고발했다. 경찰은 시민단체 관계자를 시작으로 선거 사무 공무원 등을 연달아 불러 고발인, 참고인 조사를 벌였다.
조혜선 기자 hs87cho@donga.com
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