[중부판/캠퍼스 소식]한국기술교육대 外

O…한국기술교육대(총장 유길상)는 2027년 1월 국제노동기구 산하 국제훈련센터와 함께 디지털경제 직업기술교육훈련석사과장을 신설한다. 이탈리아 토리노에 있는 센터가 다른 나라 고등교육기관과 공동으로 만든 첫 정규 학위과정이다. 첫 입학생은 한국인 5명을 포함해 국내외 학생 30명으로 한기대 산업대학원 소속 1년 집중 석사과정으로 운영된다.
O…한남대(총장 이승철) 한남디자인팩토리 소속 ‘블루밍’ 팀이 잉글랜드 프리미어리그 구단 ‘첼시FC’의 글로벌 산학협력 프로젝트에서 우승했다. 블루밍 팀은 영국의 펍 문화를 기반으로 만든 인공지능(AI), 가상현실(AX·VR) 몰입형 축구 관람 서비스를 제안했다. 경기장에 방문하기 어려운 팬들에게도 펍에서 VR 기기를 통해 경기장에 있는 듯한 경험을 가능하게 하는 서비스다.
O…건양대(총장 김용하) SW중심대학사업단은 대전시교육청과 ‘인공지능(AI) 융합 체험교육’ 프로그램을 운영한다. 9월 9일까지 건양대 메디컬캠퍼스에서 진행되며 대전 관내 고등학교 총 11개교 600여 명이 참여한다. 주요 커리큘럼은 자율주행 로봇 제어 코딩, 생성형 AI 활용 이미지 제작, 데이터 분석 기초 등 실생활과 밀접한 문제해결 중심의 실습형 교육으로 구성돼 있다.
O…청주대(총장 김윤배)는 최신 생성형 인공지능(AI) 서비스를 활용할 수 있는 ‘CJU AI-Hub’를 도입했다. 단순한 챗봇 제공을 넘어 학내 구성