“압수수색 왔다” AI로 경찰 신분증 위조, 독신 여성 노렸다

주택 침입해 금품 빼앗은 30대 남성 검찰 송치
인공지능(AI)으로 위조한 경찰 신분증을 이용해 여성 혼자 사는 집에 침입해 금품을 빼앗은 30대 남성이 검찰에 넘겨졌다.
10일 제주서부경찰서는 강도 혐의를 받는 30대 남성을 구속 송치했다고 밝혔다.
이 남성은 지난달 27일 오전 1시 50분경 제주시 연동의 한 다가구주택에 침입해 현금과 귀금속 등 300만 원 상당의 금품을 빼앗은 혐의를 받는다.
당시 그는 AI기술을 활용해 위조한 경찰 신분증을 들고 혼자 거주하는 여성 집에 찾아간 것으로 조사됐다. 남성은 초인종을 누르고 해당 신분증을 제시하며 “경찰이다”, “압수수색을 하러 왔다”는 취지로 말하며 집 안으로 들어갔다.
그는 피해자가 혼자 거주하는 여성이라는 사실을 미리 확인하고 범행한 것으로 파악됐다.
수상함을 느낀 피해자는 사건 발생 약 17시간 뒤 112에 신고했다. 신고를 받은 경찰은 같은 달 28일 남성을 긴급체포했다.
경찰은 남성을 상대로 구체적인 범행 경위 등을 조사한 뒤 사건을 검찰에 넘겼다.
김예슬 기자 seul56@donga.com
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