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사회
안산 중학교서 ‘촉법’ 2학년이 흉기 휘둘러…동급생 얼굴 다쳐
동아일보
업데이트
2026-06-09 12:13
2026년 6월 9일 12시 13분
입력
2026-06-09 11:55
2026년 6월 9일 11시 55분
조혜선 기자
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경찰. 게티이미지뱅크
경기 안산에서 촉법소년인 중학생이 흉기를 휘둘러 동급생 1명이 다쳤다.
9일 안산단원경찰서에 따르면 이날 오전 10시 20분경 안산시 단원구 고잔동의 한 중학교에서 2학년 남학생이 같은 반 남학생에게 흉기를 휘둘렀다.
이 사건으로 얼굴 등을 다친 피해 학생은 병원으로 이송돼 치료를 받고 있다. 생명에는 지장이 없는 것으로 알려졌다.
흉기를 휘두른 남학생은 형사처벌을 받지 않는 촉법소년(만 10세 이상∼14세 미만)으로 확인됐다.
경찰은 자세한 사건 경위를 조사하고 있다.
조혜선 기자 hs87cho@donga.com
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