소형견 끌고가며 나뭇가지로 ‘퍽퍽’…광주 동물학대 수사 착수

광주 도심 길거리에서 반려견을 나뭇가지로 여러 차례 때리는 등 학대한 남성에 대해 경찰이 수사에 나섰다.
4일 동물보호단체 라이프가 공개한 영상에는 전날 오후 3시경 광주 서구 쌍촌동의 한 거리에서 남성이 소형견을 강제로 끌고 가는 모습이 담겼다.
이 남성은 안고 있던 소형견을 바닥에 내려놓은 뒤 강아지가 자신을 따라오지 않자 손에 들고 있던 나뭇가지로 머리 등을 수차례 내리쳤다.
또 목줄을 공중으로 들어 올렸고, 바닥에 축 늘어져 있는 강아지를 또다시 때리기도 했다.
라이프 측은 “나뭇가지와 주먹에 맞으며 힘없이 끌려가던 개, 저항조차 하지 못하는 모습에 마음이 무너진다”고 전했다.
또 “광주 현장에 도착해 반려견을 학대한 용의자를 특정했다”며 “현재 경찰에서 수사 중이며 광주 서구청에도 협조를 요청한 상태”라고 했다.
광주 서부경찰서는 남성에 대해 구체적인 사건 경위를 조사할 방침이다.
김예슬 기자 seul56@donga.com
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