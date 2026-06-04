동탄서 당선 축하 현수막 걸던 70대, 사다리서 추락 중상

  • 동아일보

  • 입력 2026년 6월 4일 17시 10분

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참고 이미지. 게티이미지뱅크
참고 이미지. 게티이미지뱅크
6·3 지방선거 당선인 축하 현수막을 설치하던 70대 남성이 사다리에서 추락해 머리를 크게 다쳤다.

4일 경기 화성동탄경찰서에 따르면 이날 낮 12시경 동탄 청계동의 한 횡단보도 인근에 설치된 사다리에서 작업을 하던 70대 남성이 2.5m 지상으로 떨어졌다.

이 남성은 현수막 제작·설치 업체 소속 일용직 근로자로 6·3 지방선거 당선인 축하 현수막을 설치하던 중 사고를 당한 것으로 조사됐다.

이 남성은 사고 당시 머리 부분을 크게 다쳐 의식불명 상태로 인근 병원에 이송돼 치료를 받고 있다.

경찰은 남성과 함께 작업하던 동료 1명 등 업체 관계자들을 상대로 안전 수칙 준수 여부 등을 포함한 구체적인 사고 경위를 조사 중이다.

#당선인 축하 현수막#70대 남성#경기 화성시 동탄구 청계동#일용직 근로자
최재호 기자 cjh1225@donga.com
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