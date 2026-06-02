울산, 전력 걱정 없는 태양광 버스정보단말기 설치

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울산시가 버스정보체계(BIS) 확충에 나선다. 태양광 기반 버스정보안내단말기(BIT)를 확대해 정보 제공 사각지대를 줄이고 대중교통 이용 편의를 높인다는 계획이다.



울산시는 총사업비 10억 원을 투입해 8월까지 ‘2026년 버스정보체계 확대 구축 사업’을 추진한다고 1일 밝혔다. 이번 사업으로 버스정보안내단말기 125대를 설치·교체한다. 신규 설치 65대, 노후 장비 교체 60대다. 이 가운데 79대(신규 55대·교체 24대)는 태양광 에너지를 활용한 친환경 단말기로 구축된다. 전력 공급이 어려운 외곽 지역에도 설치할 수 있다. 또 36대는 시인성을 높인 32인치 액정표시장치(LCD)형으로 설치되며, 나머지는 발광다이오드(LED)형 단말기로 구축된다. 이용 환경과 정류장 여건에 맞춘 맞춤형 정보 제공할 수 있을 것으로 보인다. 울산시는 버스 내부 승객 안내 단말기 50대도 추가 설치해 이용객 편의를 높일 계획이다.



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