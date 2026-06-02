중산층 ‘10년 6개월치 소득’ 전부 모아야 서울 중간집 산다

중산층이 서울에서 중간 가격대 집을 마련하려면 10년 6개월 동안 소득을 사용하지 않고 전부 모아야 하는 것으로 나타났다.
2일 KB부동산 데이터허브에 따르면 올해 3월 기준 서울 소득 3분위(상위 40~60%) 가구가 서울 상위 40~60% 가격 주택을 살 때 연 소득 대비 주택가격 비율(PIR)이 10.49배였다. 중산층이 소득을 한 푼도 쓰지 않고 10년 6개월을 모아야 서울 중간 가격대 집을 살 수 있다는 의미다.
서울 소득 상위 40~60% 가구의 40~60% 가격대 주택 PIR은 2023년 5월(10.49배) 이후 2년 10개월 만에 비슷한 수준에 다다랐다. 그간 9배 중반~10배 중반 사이를 유지하다가 지난해 7월 9.65배로 하락한 뒤 증가세를 보였다.
올해 3월 소득 상위 20% 가구가 40~60% 가격대 주택을 살 때의 PIR은 4.44배인 반면 소득 하위 20% 가구는 29.36배였다. 소득 하위 20%가 상위 20%보다 중간 가격대의 집을 사는 데 기간이 6.6배 더 걸리는 셈이다.
전년 동월과 비교하면 소득 상위 20% 가구가 중간 가격대 주택을 살 때 PIR은 1년 사이 4.27배에서 4.44배로 0.17 늘었다. 소득 하위 20%는 같은 기간 27.35배에서 29.36배로 2.01 오르며 증가 폭이 더 컸다.
임유나 기자 imyou@donga.com
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