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“빨간 옷 다 죽이겠다”…가평서 선거사무원 협박한 70대 검거
동아일보
업데이트
2026-05-27 16:59
2026년 5월 27일 16시 59분
입력
2026-05-27 16:48
2026년 5월 27일 16시 48분
최재호 기자
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게티이미지뱅크
경기 가평군의 노인회관에서 “빨간 옷을 입은 사람은 다 죽여버리겠다”며 선거사무원을 협박한 70대 남성이 경찰에 붙잡혔다.
경기 가평경찰서는 27일 협박 등 혐의로 이 노인을 임의동행해 조사하고 있다고 밝혔다.
노인은 이날 오전 11시 30분경 경기 가평군 청평면에 있는 한 노인회관 식당에서 국민의힘 측 선거사무원에게 국민의힘의 상징색인 ‘빨간 옷’을 언급하며 협박한 혐의를 받는다.
두 사람은 노인회관에서 운영하는 무료급식소를 찾았다가 시비가 붙은 것으로 전해졌다. 신고를 받고 출동한 경찰은 협박한 남성을 임의동행 방식으로 연행해 인근 파출소에서 조사 후 귀가 조치한 것으로 알려졌다.
#선거사무원
#경기 가평경찰서
#노인회관
#무료급식
#70대
최재호 기자 cjh1225@donga.com
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