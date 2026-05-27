‘NEXT 국립대학’ 미래 그린다…국립대학육성사업 성과포럼 개최

국립대학육성사업 발전협의회가 오는 28일 대전컨벤션센터(DCC)에서 ‘제6회 국립대학육성사업 성과포럼’을 연다. 이번 포럼은 ‘지역의 가능성, 국립대학을 만나 대한민국의 더 큰 미래가 되다’를 슬로건으로, 전국 36개 국립대학의 교육·연구 혁신 성과와 미래 비전을 공유하기 위해 마련됐다.
최근 국립대학은 단순한 고등교육기관을 넘어 지역과 국가의 미래 전략을 수행하는 공공 거점으로 역할이 확대되고 있다. 학령인구 감소와 지역소멸, AI·디지털 전환 등 급변하는 환경 속에서 국립대학은 학생 중심 학사 구조 개편, 융복합 인재 양성, 지역 문제 해결형 교육 모델 구축 등 다양한 혁신을 추진하고 있다.
국립대학육성사업은 이런 변화를 제도적으로 뒷받침하는 사업이다. 교육 혁신과 연구 경쟁력 강화는 물론 지역사회와의 연계, 공공성 확대 등을 주요 과제로 삼고 있다.
성과포럼은 개회식과 기조 강연, 특강, 우수사례 발표, 성과 전시 등으로 구성된다.
1부 기조 강연에서는 고영선 한국교육개발원 원장이 ‘지방시대와 국립대학: 지역과 함께 성장하는 지속가능 발전 모델’을 주제로 발표에 나선다. 지역과 동반 성장하기 위한 국립대학의 역할과 미래 혁신 방향을 중심으로 논의가 이뤄질 예정이다.
이어지는 2부에서는 정제영 한국교육학술정보원 원장이 ‘AI·디지털 전환 시대, 국립대학의 교육혁신 방향’을 주제로 강연한다. AI 기반 교육 환경 변화와 디지털 전환 흐름 속에서 국립대학이 어떤 방식으로 대응해야 하는지에 대한 방향성을 공유할 계획이다.
대학별 혁신 사례 발표도 진행된다. 전북대학교는 기초학문 지원 사례를 소개하고, 서울과학기술대학교는 전공 자율선택제 운영 사례를 발표한다. 진주교육대학교는 학생 성장 지원 관리 체계를 중심으로 교원 양성대학의 혁신 모델을 공유할 예정이다.
행사장에서는 ‘NEXT 국립대학, K-대학의 새로운 미래를 설계하다’를 주제로 한 특별 전시도 운영된다. 전시는 단순 성과 나열 방식에서 벗어나 관람객이 국립대학의 변화와 미래 비전을 직접 체험할 수 있도록 구성됐다.
관람객은 전국 36개 국립대학의 혁신 사례가 담긴 카드를 퍼즐처럼 수집하며 전시를 관람하게 된다. 각 카드에는 대학별 대표 성과와 혁신 메시지가 담겨 있으며, 이를 통해 국립대학이 만들어가는 미래 고등교육의 방향성을 자연스럽게 경험할 수 있도록 기획됐다.
마지막 전시 공간인 ‘We are ONE: Team KDD’ 존에서는 관람객이 앞서 수집한 혁신 카드를 바탕으로 ‘NEXT 국립대학’의 구성원이 되는 참여형 콘텐츠도 마련된다. 스포츠 라커룸과 입단식을 콘셉트로 한 포토존도 함께 운영해 현장 몰입감을 높일 예정이다.
이와 함께 국립대학육성사업 발전협의회가 제작한 웹예능, 웹드라마, 다큐멘터리, 홍보 아카이브 자료 등도 공개된다. 국립대학의 혁신 사례를 보다 친숙하고 감각적인 콘텐츠 형태로 전달하겠다는 취지다.
김재한 국립대학육성사업 발전협의회장은 “이번 성과포럼은 국가균형발전을 위한 국립대학의 미래를 함께 고민하는 자리”라며 “국립대학이 만들어가는 새로운 K-대학 모델과 교육·연구 혁신의 흐름을 직접 경험할 수 있을 것”이라고 밝혔다.
지희수 기자 heesuji@donga.com
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