창원서 23.63㎏ ‘슈퍼 수박’ 나왔다…일반 수박의 2배

경남 창원에서 일반적인 수박의 두배 크기가 넘는 초대형 수박이 나와 화제되고 있다.
창원시는 26일 창원시 의창구 대산면 월림마을에서 무게 23.63㎏에 달하는 ‘슈퍼수박’이 수확됐다고 밝혔다.
이 수박은 월림마을 윤정원 이장이 재배한 것으로, 시중에 유통되는 통상 5∼10㎏ 크기의 수박보다 배 이상 크다.
윤 이장은 22세부터 35년간 농업에 종사해 온 베테랑 농업인이다. 현재 약 4500여 평 규모의 수박 농사를 짓고 있다.
특히 창원수박축제 기간 열린 수박품평회에서 2018년 제25회, 2019년 제26회 연속 대상을 수상한 경력을 보유하고 있다.
윤정원 이장은 “올해는 기상 여건이 좋아 수박 생육 상태가 전반적으로 양호했다”며 “정성을 들여 재배한 수박이 좋은 결과로 이어져 보람을 느낀다”고 말했다.
대산면은 이 슈퍼수박을 지난 22일부터 대산면행정복지센터에 전시하고 있다.
홍선주 대산면장은 “이번 슈퍼수박 수확은 대산수박의 우수성과 지역 농업인의 뛰어난 재배 기술을 보여주는 사례”라며 “앞으로도 대산수박의 브랜드 가치 향상과 지역 농가 소득 증대를 위해 적극 노력하겠다”고 밝혔다.
박태근 기자 ptk@donga.com
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