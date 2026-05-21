[중부판/캠퍼스 소식]충북보건과학대 外

O…충북보건과학대(총장 박용석)가 교육부와 한국연구재단이 주관하는 ‘2026학년도 AID(AI+Digital) 전환 중점 전문대학 지원사업’에 선정됐다. 교육부가 올해 새롭게 추진하는 이 사업은 전문대학의 인공지능(AI)·디지털 전환(DX)을 체계적으로 지원해 AI·디지털 혁신 거점으로 육성하는 게 목표다. 충북보건과학대는 AI-CARE센터 구축과 생성형 AI 기반 교육혁신, 산업체 연계형 실무교육 등이 높은 평가를 받은 것으로 알려졌다.
O…백석대(총장 송기신)는 충남 아산 이순신 빙상장체육관에서 백석대총장배 전국태권도대회를 열었다고 20일 밝혔다. 건학 50주년을 맞아 마련된 이번 대회는 24일까지 이어지며 5500여 명의 선수가 참가했다. 엘리트 선수와 생활체육 동호인이 함께 하는 통합형 대회로 진행된다. 2022년 격파, 2025년 품새에 이어 올해는 겨루기 종목까지 대한태권도협회의 공식 승인을 받았다.
O…목원대(총장 이희학)는 ‘제52회 미술·디자인대학 교수작품전’을 개최한다고 20일 밝혔다. 이번 전시는 목원대 미술·디자인대학을 중심으로 웹툰애니메이션게임대학 소속 교수들이 함께 참여하는 자리다. 한국화, 서양화, 아트미디어, 산업디자인, 섬유·패션디자인, 웹툰, 애니메이션, 게임콘텐츠 등 다양한 분야의 작품이 전시된다.
O…강원대 강릉캠퍼스(총장 박덕영)는 19일 교내 풋살경기장에서 글로벌융합학부와 자유전공학부 재학생들이 함께하는 ‘2026 KNU 국경 없는 운동회’를 열었다. 이 행사는 외국인 유학생과 국내 학생들이 자연스럽게 어우러지는 소통의 장으로 마련됐다. 올해 신설된 강릉캠퍼스 글로벌융합학부에는 방글라데시, 네팔, 우즈베키스탄 등 학생 43명이 입학해 수학하고 있다.
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