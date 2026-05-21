대구 미취업 청년 40명, 직무 강점 찾아드려요

28, 29일 ‘청춘 잡고 취업 캠프’
대구시는 28, 29일 달성군 비슬산 아젤리아 유스호스텔에서 ‘청춘 잡(JOB)고(GO) 취업 캠프’를 연다.
이번 캠프는 단순 정보 제공 중심의 교육에서 벗어나 ‘자기 이해-직무 탐색-전략 수립-실전 대응’으로 이어지는 통합형 프로그램으로 운영한다. 청년 구직자가 스스로 취업 방향을 설정하고 취업 준비에 필요한 역량을 체계적으로 키울 수 있도록 구성했다.
지역 미취업 청년 40명을 대상으로 진행한다. 참가자는 단기간 몰입형 과정을 통해 취업 역량을 집중적으로 높일 수 있다. 주요 프로그램은 개인별 강점과 약점을 분석하는 취업 SWOT(강점·약점·기회·위협) 분석, 올해 최신 채용 동향 파악, 역량 중심 입사지원서 작성, 면접 시뮬레이션 등 실무 중심 콘텐츠로 진행한다.
자세한 내용과 참가 신청 방법은 대구일자리포털(job.daegu.go.kr)에서 확인할 수 있다. 대구 지역에 거주하는 만 19∼39세 미취업 청년이 대상이다. 박기환 대구시 경제국장은 “이번 캠프는 취업 준비에 막막함을 느끼는 청년이 짧은 시간 동안 자신의 강점을 발견하고 실전 역량을 키우는 기회가 될 것”이라며 “앞으로도 지역 청년이 변화하는 채용 환경에 능동적으로 대응하고 원하는 직무 분야에 진출할 수 있도록 다양한 지원을 이어가겠다”고 말했다.
장영훈 기자 jang@donga.com
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