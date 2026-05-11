광주시 역사민속박물관, ‘도시가 되어온 시간’ 전시

광주시 역사민속박물관은 12일부터 8월 9일까지 광주의 형성과 변화 과정을 입체적으로 조명하는 기획전 ‘광주, 도시가 되어 온 시간’을 개최한다. 이번 전시는 1896년 광주가 전남도청 소재지로 지정된 지 130주년, 1986년 광주직할시 승격 40주년을 맞아 마련됐다. 광주라는 도시가 형성된 과정을 사진과 지도, 엽서, 기록물 등 다양한 자료를 통해 선보인다.
전시는 총 4부로 구성돼 시대별 도시의 흐름을 따라간다. 1부 ‘형성되는 도시’에서는 무진주, 무주, 광주목 등 시대에 따라 변화해 온 도시의 명칭과 위상을 짚어본다. 2부 ‘설계되는 도시’는 광주읍성이 해체된 이후 근대적 도시 구조로 재편되는 과정을 담았다. 3부 ‘확장되는 도시’에서는 광복 이후부터 1995년까지의 도시 성장을 다룬다.
4부 ‘재편되는 도시’는 1995년 이후 광주의 현재와 미래를 조명한다. 상무·첨단·수완지구 등 신도심의 성장과 함께 확장된 도시를 어떻게 연결하고 재구성할 것인지에 대한 과제를 던진다.
전시는 단순한 과거의 기록을 넘어 “지금의 광주는 어떻게 만들어졌는가”, “광주는 왜 전라도의 중심이 되었는가”라는 질문을 통해 도시의 정체성을 되짚는다. 특히 최근 논의되는 광주·전남 통합과 맞물려 미래 도시의 방향성을 고민해 보는 자리가 될 것으로 기대된다.
이부호 광주시 역사민속박물관장은 “시민들이 익숙하게 지나쳤던 광주의 풍경 속에 숨어 있는 도시 형성 과정을 되짚어보는 기회가 될 것”이라고 말했다.
댓글 0