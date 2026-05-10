산림과학원, 책임운영기관 종합평가 S등급

산림청 산하 산림과학원은 행정안전부가 주관한 2025년 책임운영기관 종합평가에서 최고 등급인 S등급 받았다고 10일 밝혔다.
이번 평가는 47개 책임운영기관을 대상으로 기관 운영의 자율성·효율성, 혁신 노력, 주요 사업 성과 등을 심사했다. 산림과학원은 전체 47개 기관 중 3위를 차지했다. 책임운영기관은 공공성을 유지하면서 조직·인사·예산 운영의 자율성을 바탕으로 성과에 대한 책임을 지는 행정기관이다. 연구·조사·교육문화·의료·시설 등 5개 유형으로 운영된다.
산림과학원은 인공지능(AI)·데이터·그린바이오 등 미래 핵심 분야 역량 강화를 위해 구성원 소통·학습 프로그램을 운영해 왔다. 연구자료 1383종을 개방해 AI·빅데이터 기반 산림과학 서비스 혁신과 연구생태계 변화에 속도를 냈다. 또 공공 연구 성과인 ‘보리밥나무’ 탈모 예방 기능성 소재를 실용화해 임가 소득 증대에 기여했다. 김용관 원장은 “지난해 조직 혁신과 미래 대응 역량 강화를 통해 연구 성과 창출에 역량을 집중한 결과”라고 했다.
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