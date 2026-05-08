꽃차 시음-워터밤… 청주 가드닝페스티벌 개막

정원(庭園) 문화의 모든 것을 보고 배우고 즐길 수 있는 ‘2026 청주 가드닝페스티벌’이 7일 개막했다. ‘오월愛 싹·뜰·맛’을 주제로 10일까지 청주시 청원구 주중동 생명누리공원에서 마련된 이번 행사에서는 정원전시, 정원산업전, 정원콘퍼런스, 정원문화 공연, 체험 프로그램 등이 풍성하게 열린다.
정원을 주제로 한 축제답게 관련 행사가 다양하게 준비됐다. 잔디광장 주변에는 정원문화를 체험할 수 있는 씨앗 폭탄 던지기, 가든 워터밤, 반려식물 클리닉, 목재 체험, 도자기 만들기, 어반 스케치, 꽃차 시음 등 26개 부스 프로그램과 14개 상시 프로그램이 진행된다.
전국 43개 정원 산업체가 참여하는 정원 산업전에는 베란다 정원을 꾸밀 수 있는 식물과 꽃, 화분, 토양 등 원예 자재를 비롯해 정원 용품, 맞춤형 컨설팅, 조경·원예 전문가용 장비 등 다양한 제품이 전시·홍보된다. 또 ‘정원 문화로 꽃피우는 정원도시 청주’를 주제로 정원 전문가부터 일반 시민까지 참여할 수 있는 정원콘퍼런스가 △2026 청주 정원도시포럼 △정원인문학 강의 △정원작가 토크쇼 등 3개 세션으로 나눠 열린다.
박람회장에서는 다양한 주제의 전시정원도 무료로 감상할 수 있다. KB국민은행과 구룡개발㈜이 충북사회복지공동모금회 지정 기부로 만든 기업동행 정원에는 말번 스프링페스티벌 작가정원 부문 금상 수상자인 윤선미 작가의 초청 작품 ‘첫숨 : 틔움’이 꾸며졌다. 또 지난해 대상 수상자인 홍선옥·김현아 작가의 ‘미소결 : 또다시 흐르는 흙’을 비롯해 29개의 전시 정원이 조성됐다. 이와 함께 시민 정원사 정원, 전공 학생 참여 정원, 기업 참여 정원 등 다양한 참여형 정원도 마련됐다.
이 밖에 가족이 함께 참여할 수 있는 화분 만들기 가든 클래스, 정원 속 뚱땅뚱땅 피아노, 힐링 요가 등 정원을 더욱 다채롭게 즐길 수 있는 이색 프로그램과 푸드트럭, 편의점, 인디언 텐트 등도 운영된다.
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