경기 파주시, 11일부터 예술인 기회소득 사업 신청

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19세 이하, 중위소득 120% 이하 대상

예술인 기회소득 포스터. 파주시 제공
예술인 기회소득 포스터. 파주시 제공
경기 파주시는 지역 예술인의 창작 활동을 지원하기 위해 11일부터 다음 달 19일까지 ‘예술인 기회소득 사업’ 신청을 받는다고 6일 밝혔다.

이 사업은 경기도와 시군이 지역 예술인의 사회적 가치와 문화 기여도를 인정해 일정 소득을 지원하는 제도다. 2024년부터 시행된 민선 8기 대표 정책 가운데 하나다.

파주시청 전경
파주시청 전경
지원 대상은 11일 기준 파주시에 주민등록을 둔 만 19세 이상 예술인이다. 한국예술인복지재단이 발급한 ‘예술활동증명’을 보유하고 있어야 하며, 개인 소득 인정액이 기준중위소득 120% 이하인 경우 신청할 수 있다. 1인 가구 기준 월 소득은 307만7086원 이하다.

지원금은 1인당 연 최대 150만 원이며 두 차례로 나눠 지급된다. 다만 문화체육관광부의 ‘예술활동준비금’이나 ‘K-ART 청년 창작자 지원금’을 받고 있는 경우에는 지원 대상에서 제외된다.

신청은 온라인 ‘경기민원24’ 누리집이나 주소지 읍면동 행정복지센터 방문을 통해 할 수 있다. 자세한 사항은 11일부터 파주시청 누리집 고시·공고 게시판에서 확인할 수 있다. 유초자 파주시 문화예술과장은 “예술은 도시의 품격을 높이고 시민의 삶을 풍요롭게 하는 중요한 자산”이라며 “이번 지원이 지역 예술인들의 창작 의지를 높이고 안정적인 활동 기반을 마련하는 데 도움이 되길 기대한다”고 말했다.

#파주시#예술인 기회소득#경기도#예술활동증명#창작 활동 지원
조영달 기자 dalsarang@donga.com
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