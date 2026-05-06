기름값 뛰자… 제주 전기차 신청 3배 급증

보조금 1대당 최대 2140만원 지원
道, 국비-도비 추가 반영 했지만
현재 예산은 이달 내 소진될 전망
중동 사태 장기화로 국제 유가가 급등하는 가운데 제주에서 전기자동차 신청이 급증하고 있다.
5일 제주특별자치도에 따르면 지난달 기준 상반기 전기차 민간보급사업 신청 건수는 3900대로 애초 보급 목표인 4000대에 근접했다. 지난해 같은 기간보다 3배 가까이 늘어난 규모다. 보조금 규모는 승용차·화물차 차종에 따라 국비와 도비를 합쳐 1대당 184만∼2140만 원을 지원한다. 여기에 다자녀 가정이면 100만 원, 화물차를 구매하는 소상공인이면 200만 원, 내연기관 차량을 폐차하면 최대 150만 원을 추가로 지급한다.
앞서 2월 제주도는 올해 전기차 보급 목표를 총 6351대로 설정하고, 이 가운데 상반기에 4000대를 보급하기로 했다. 하지만 신청이 예상을 크게 웃돌면서 애초 확보 예산만으로는 부족한 상황이 됐다.
이에 제주도는 보조금 신청 접수가 중단되지 않도록 기후에너지환경부와 국비 선사용 협의를 진행했다. 예산 부족으로 신청 접수가 끊기는 일이 없도록 하기 위해서다. 아울러 제주도는 국비 53억 원을 추가로 확보하고, 1회 추가경정예산을 통해 국비 117억 원과 도비 58억 원을 더 반영했다.
추가 재원 확보가 이뤄졌지만 신청 증가세가 계속되면서 현재 예산으로는 5월 말경 보조금 물량이 소진될 것으로 전망된다. 예산 소진 시 신청 접수가 일시 중단될 우려에 대비해 제주도는 신청 추이와 집행 상황을 종합적으로 고려한 접수 운영 방안을 내놓을 방침이다.
제주도는 다른 지역보다 전기차 보조금이 낮다는 지적에 대해서도 해명에 나섰다. 다른 광역 시도는 도비에 더해 산하 시·군비가 함께 보조금에 반영되는 이중구조인 반면 제주도는 단일 광역자치단체로 추가 재원이 없기 때문이다.
이에 대해 제주도 전기차 업무를 담당하는 관계자는 “구조적 한계를 보완하기 위해 제주형 추가 보조금 15종을 별도로 운영하고 있다”며 “청년 연령 확대, 신생아 출산 가정, 소상공인, 장애인·차상위계층 등 차량 구매자 특성에 맞게 보조금을 설계했고, 이를 반영하면 보조금이 다른 지역과 비슷하거나 더 높은 수준”이라고 설명했다.
제주도는 전기차 신청 급증에 대해 국제 정세에 따른 고유가 상황에 더해 전기차 안전 문제 개선, 차종 다양화 등 여러 요인이 복합적으로 작용한 것으로 보고 있다. 이에 정부 협의를 통해 제주 여건에 맞는 지원방안을 마련하고 도민 구매 부담을 덜어 전기차 보급 사업이 차질 없이 이어지도록 하겠다는 계획이다. 제주는 전국에서 전기차 등록률이 가장 높은 지역이다. 3월 말 기준 도내 등록 차량(리스 차량 제외) 중 전기차 비율은 약 11%에 이른다.
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