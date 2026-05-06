[도봉구] 도봉 ‘K-라면과 구공탄’ 태백-익산 간다

둘리뮤지엄 ‘지역 순회 전시’ 선정
서울 도봉구 도봉문화재단 둘리뮤지엄의 우수 전시 콘텐츠 ‘K-라면과 구공탄’이 전국으로 뻗어나간다.
탄광역사촌 등 관광 상품과 연계
K-라면과 구공탄은 둘리 만화의 ‘라면과 구공탄’ 에피소드를 매개로 도봉구의 라면 산업 역사, K-라면의 세계화를 소개하는 전시다. 앞서 둘리뮤지엄은 문화체육관광부 주최, 한국박물관협회 주관의 ‘2026 공·사립·대학 박물관 K-뮤지엄 지역 순회 전시 및 투어 지원 사업’에 최종 선정돼 예산 1억2500만 원을 확보, 이번 순회 전시를 열게 됐다.
본 전시는 오는 7월 태백고생대자연사박물관 기획전시실에서, 10월에는 익산문화관광재단 문화예술 여행자 라운지에서 개최된다.
강원 태백과 전북 익산 지역의 이야기와 연계한 둘리의 ‘라면과 구공탄’ 에피소드를 선보여 관람객들에게 풍성한 볼거리를 제공할 것으로 기대된다.
전시와 연계한 지역 관광 프로그램도 함께 운영된다. 태백에서는 전시 관람과 함께 태백 철암탄광역사촌을 둘러본다. 익산에서는 라면 테마 전시관 ‘보글하우스’, 익산근대역사관 등이 모여 있는 익산문화예술의거리를 도보로 탐방한다.
조선희 기자 hee3110@donga.com
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