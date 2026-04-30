“아침 쌀쌀, 낮 포근”…큰 일교차 ‘심혈관질환’ 비상

일교차 1도 상승하면 총사망률도 0.58% 증가
심장 혈관 좁아져…심근경색·협심증 등 유의
최근 낮과 밤의 일교차가 15도 안팎으로 크게 벌어지고 있다. 이 처럼 일교차가 큰 봄철에는 심장에 혈액을 공급하는 혈관이 좁아지거나 막혀 발생하는 심근경색, 협심증 등과 같은 심혈관질환에 유의해야 한다.
30일 의료계에 따르면 일교차가 큰 날씨는 혈압 변동을 유발해 심혈관질환 위험을 높일 수 있다. 심혈관질환은 심장과 동맥 등 주요 혈관 순환계통에 이상이 생겨 발생하는 질환으로 심근경색, 협심증, 부정맥, 고혈압 등이 해당된다.
심혈관질환은 전 세계 사망원인 1위이자 국내 사망원인 2위에 자리잡고 있다. 심장 근육에 혈액을 공급하는 관상동맥에 동맥경화증이 발생해 해당 부위가 혈류 공급을 충분히 받지 못해 손상되면 심혈관 질환이 발생한다.
봄철 심혈관질환자가 급증하는 것은 일교차가 커지면 혈관이 급격한 수축과 이완을 반복하면서 심장에 부담이 커지기 때문이다.
환절기에는 심장과 혈관 기능을 조절하는 교감, 부교감 신경의 균형이 깨지기 쉽고 혈관도 갑자기 과도하게 수축돼 심장에 부담이 늘기 쉽다. 또 일교차가 커질수록 우리 몸에 산소 흡수량, 심박수, 심장작업부하 등도 커지면서 심혈관계 질환의 발병 위험이 높아진다.
안정민 서울아산병원 심장내과 교수는 “갑자기 찬 공기에 노출되면 우리 몸은 체열 발산을 막으려고 하는데 이때 교감신경계가 자극을 받게 되고 자율신경계 균형이 깨진다”며 “혈관 통로가 좁아지면서 혈압이 급격히 상승해 혈소판이 활성화되고 혈액 응고가 생기는 등 심혈관계 부담이 커진다”고 말했다.
낮과 밤의 일교차가 1도 상승할 때마다 총사망률이 0.58%, 순환기계질환 사망률이 0.81%, 호흡기계질환 사망률은 0.90% 증가한다는 서울대 보건대학원 연구도 있다. 이를 15도 안팎의 일교차로 계산하면 총사망률은 8.7% 높아지고, 순환기계질환 사망률은 12.15%, 호흡기계질환 사망률은 13.5%로 높아지게 된다.
또 평소 기온이 1도 내려갈 때마다 수축기혈압이 평균 1.3㎜Hg 상승하며, 10도 이상의 일교차는 혈압을 최대 13㎜Hg까지 끌어올릴 수 있다.
심혈관계 질환이 있거나 고혈압, 당뇨 등 심혈관계 질환 위험이 높은 만성질환자는 일교차가 심한 날에는 더 유의해야 한다.
혈관이 완전히 막히게 되는 급성 심근경색은 예고 없이 찾아오는 경우가 많다. 심근경색은 심장에 피를 공급해주는 혈관인 관상동맥이 갑자기 막히면서 심장 근육이 손상을 입게되는 상태다.
막힌 위치나 정도에 따란 극심한 통증뿐만 아니라 심정지까지 유발할 수 있으며, 돌연사의 가장 흔한 원인이 된다. 고혈압, 당뇨병, 고지혈증, 흡연, 비만 등 위험인자가 있을 경우 혈관에 기름때가 끼는 동맥경화가 발생할 수 있고, 이러한 동맥경화 환자에서 갑작스럽게 일어나는 혈관 막힘이 급성 심근경색이다.
가슴 부위에 광범위하게 쥐어짜가나 짓누르는 듯한 불편감이나 통증이 발생할 때, 이러한 증상이 잠시 지나가는 것이 아니라 5분에서 10분 이상 지속되며, 호흡곤란, 식은땀, 팔이나 등으로 증상이 뻗치는 상황일 때는 급성 심근경색을 의심하고, 빠르게 가까운 의료기관을 방문해야 한다.
오규철 가톨릭대학교 서울성모병원 순환기내과 교수는 “날씨로 인해 일시적이겠거니 하는 증상이더라도 실제로는 심근경색의 증상일 수 있고, 만약 증상이 반복되면 최대한 빨리 의료기관에 방문하고 검사가 필요하다”며 “실제 심근경색일 경우 빠른 의료기관 방문이 생명을 살리고 예후를 좋게 만드는 방법”이라고 말했다.
봄철 갑작스러운 야외 활동이나 운동은 산소 요구량과 공급량의 불균형을 유발하고 혈액 순환에 문제가 생겨 심장에 과부하를 일으킬 수 있다. 야외 활동을 하게 되면 대기 오염에 노출되는 시간이 더 길어지기 때문에 심혈관 질환 발생 위험이 더 높아진다.
미세먼지 농도가 높거나 황사가 심한 날씨에는 가급적 외출을 피하는 것도 혈관 건강을 위해 바람직하다. 급격한 혈관 수축을 막으려면 몸이 찬 바람에 노출되는 것을 최대한 피하는 게 좋다.
외출 시에는 온도변화에 유연하게 대응할 수 있도록 얇은 옷을 여러 겹 착용하는 것이 좋고, 머리와 목을 보호하기 위해 모자와 스카프를 착용해야 한다.
쌀쌀한 아침과 저녁에는 혈압이 가장 불안정하므로 새벽 운동, 등산, 사우나, 찜질방 이용 등을 피하고, 가능하면 햇볕이 드는 낮 시간대에 활동하는 것이 안전하다. 금연은 필수이며, 니코틴은 혈압과 맥박을 일시적으로 상승시켜 일교차와 더불어 심혈관에 이중 위험을 초래한다. 알코올은 혈관 확장과 수축을 반복해 혈압을 불안정하게 하므로 절주하거나 피하는 것이 좋다.
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