어린이날 연휴, 키즈카페 60곳 공짜

내달 1일∼7일 ‘서울 키즈위크’
市 인증 민간 키즈카페도 20% 할인
‘우리동네키움포털’서 사전 예약을
덕수궁에선 ‘어린이 수문장’ 체험… 아리랑 동요제-백일장 등 행사도
5일 어린이날을 앞두고 일주일간 서울 전역이 거대한 놀이터로 변신한다. 무료 키즈카페 개방부터 역사 체험, 야외 독서 행사, 공연·축제까지 도심 곳곳에서 가족 단위 나들이객을 위한 프로그램이 펼쳐진다.
● 서울형 키즈카페 60곳 무료 개방
28일 서울시에 따르면 시는 다음 달 1일부터 7일까지 ‘서울 키즈위크’를 열고 어린이날을 포함한 연휴 기간 서울형 키즈카페 약 60곳을 무료로 개방한다. 서울형 키즈카페는 공공이 운영하는 실내 놀이공간으로, 민간 키즈카페보다 저렴한 비용으로 이용할 수 있도록 만든 서울시 대표 돌봄·놀이 시설이다. 실내 놀이터와 역할놀이 공간, 블록존, 영유아 전용 공간 등 시설 구성이 지점마다 다르며 이용 가능 연령도 조금씩 다르다. 자세한 시설 현황과 예약 정보는 ‘우리동네키움포털’에서 확인할 수 있다.
서울시의 야외형 키즈카페인 ‘여기저기 키즈카페’ 11곳도 다음 달 2일부터 3일까지 무료 운영된다. 공원이나 광장 등에 조성된 이동형·야외형 놀이시설로, 계절과 장소에 따라 다양한 체험 놀이를 즐길 수 있는 공간이다. 서울형 키즈카페와 여기저기 키즈카페 모두 우리동네키움포털에서 사전 예약해야 한다. 다만 여기저기 키즈카페는 정원의 약 20%를 현장 접수로 운영한다.
서울 성동구 서울숲과 강서구 서울식물원에는 실내·야외형 키즈카페가 각각 새롭게 문을 연다. 서울숲 키즈카페는 5월 1일, 서울식물원 키즈카페는 4월 28일 개관한다.
민간 키즈카페 이용 부담을 낮추기 위한 지원도 있다. 서울시는 시 인증을 받은 민간 키즈카페에서 이용 요금을 20% 할인받을 수 있는 ‘서울형 키즈카페머니’ 15억 원어치를 최근 추가 발행했다.
● 궁궐에서 역사 체험… 서울광장선 공연
아이들과 함께 역사 공부를 할 수 있는 프로그램도 다양하다. 서울역사박물관은 다음 달 5일 조선시대 갓 만들기, 경희궁 단청 문양 열쇠고리 제작, 나만의 부채 꾸미기 등 체험 행사를 연다. 중구 덕수궁에서는 어린이들이 직접 참여하는 ‘어린이 수문장 교대의식’이 진행된다. 종로구 의정부지 역사유적광장에서는 다음 달 2일 조선시대 군사들의 무예와 진법을 선보이는 ‘열무 의식’ 재현 행사가 열린다. 어린이날 당일에는 제기차기, 투호 등 전통 놀이 체험장도 마련된다.
독서와 휴식을 결합한 행사도 열린다. 다음 달 5일과 10일 경희궁에서 열리는 ‘책읽으라궁’ 행사에서는 책과 캠핑의자, 돗자리, 담요 등이 담긴 ‘북키트’를 빌려줘 궁궐 잔디밭에서 독서를 즐길 수 있다. 서울광장에서는 다음 달 1∼5일 어린이날 특별 프로그램이 진행돼 야외 독서 공간을 운영하고 마술, 발레 등 공연도 함께 선보인다.
어린이와 부모가 함께 즐길 문화행사도 풍성하다. 도봉구는 다음 달 2일 도봉구청 앞에서 ‘문어의 꿈’으로 유명한 가수 안예은 초청 공연을 연다. 다음 달 5일 마포구 망원한강공원에서 열리는 ‘서울함 페스티벌’에서는 2인조 밴드 더웜스가 공연을 펼친다. 세종문화회관에서는 5월 한 달간 서울시무용단 ‘스피드’, 필름콘서트 ‘해리 포터와 죽음의 성물 파트2 인 콘서트’, 서울시합창단 ‘카르미나 부라나’ 등 6개 작품을 선보인다. 가족 3인 이상 예매하면 30% 할인된다.
각종 어린이 경연·시상 행사도 있다. 성북구에서는 다음 달 2일 예선을 통과한 15개 팀이 겨루는 ‘성북 아리랑 동요제’가 열린다. 같은 날 구로구 어린이날 행사에서는 백일장과 그림 공모전 시상식도 진행된다. 김태희 서울시 문화본부장은 “고물가로 멀리 여행 가기 부담스러운 요즘, 서울 안에서도 충분히 풍성한 연휴를 보낼 수 있도록 다양한 프로그램을 준비했다”고 말했다.
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