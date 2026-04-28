맨발로 도로 한복판 나온 두 살배기…무사히 엄마 품으로

두 살 아이가 혼자 도로 한복판을 걷다가 행인에게 발견돼 구조됐다. 자칫 교통사고로 이어질 수 있었던 위험한 상황이었다. 아이는 보호자가 잠든 사이에 집 밖으로 나온 것으로 알려졌다.
채널A는 지난달 13일 경남 창원시 사거리에서 촬영된 폐쇄회로(CC)TV를 27일 공개했다.
영상에서 두 살배기 아이는 맨발로 횡단보도 앞에 서 있다가 도로 한복판까지 걸어 나갔다. 차들이 오가는 도로라 교통사고로 이어질 수 있었던 위험한 상황이었다.
이때 근처를 지나던 행인이 도로로 뛰어들어 아이를 안아 들고선 급히 인도로 빠져나왔다. 위험한 상황에 놓인 아이를 구조한 것이다.
행인은 근처에 부모 등 보호자가 있는지 확인했다. 아이의 부모가 보이지 않자 곧바로 경찰에 신고해 아이를 인계했다.
경찰은 현장으로 출동해 아이를 보호했다. 아이를 안아 들어 안심시키는가 하면 아이의 더러워진 맨발을 닦아주기도 했다.
그 사이 다른 경찰은 CCTV 등을 분석해 아이의 엄마를 찾아 나섰다. 결국 아이의 엄마와 연락이 닿아 아이를 안전하게 인계했다.
아이는 집에 함께 있던 이모가 잠든 사이에 집 밖으로 나오게 된 것으로 알려졌다.
정봉오 기자 bong087@donga.com
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