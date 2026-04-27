시나위 출신 김바다, ‘대마 흡입’ 재범으로 검찰 송치

대마 소지와 흡입으로 처벌받은 뒤 다시 대마에 손을 댄 그룹 시나위 출신 가수 김바다(55·김정남)가 불구속 상태로 검찰에 송치됐다.
강원 속초경찰서는 마약류 관리에 관한 법률 위반 혐의로 김 씨를 최근 송치했다고 27일 밝혔다. 김바다는 대마를 소지하고 흡입한 혐의를 받고 있다.
경찰은 체포 영장을 발부받아 두 달여 간 추적한 끝에 지난 3월 8일 오후 8시 30분께 속초 시내 모처에서 김 씨를 검거했다. 경찰 조사에서 김 씨는 혐의를 시인한 것으로 알려졌다.
경찰은 김 씨에 대한 구속영장을 신청했지만, 법원에서 기각됐다. 법원은 “도주 및 증거 인멸의 염려 등 구속 사유에 대한 소명이 부족하다”고 기각 사유를 밝혔다.
김 씨는 과거 2008∼2009년 지인들과 함께 대마를 흡연하거나 지인을 통해 대마를 매수한 혐의 등으로 징역 1년에 집행유예 2년을 선고받았다. 당시 초범인 점과 대마를 유통이 아닌 흡연 목적으로 매매한 점 등을 참작 받아 보호관찰을 조건으로 실형을 면했다.
김바다는 지난 1996년 시나위의 5대 보컬로 데뷔해 1999년까지 활동했다. 이후 밴드 나비효과·레이시오스·아트오브파티스에서 활약했으며 솔로 활동도 했다.
2015년 시나위에 다시 합류해 그해 7월 ‘시나위 컴백 콘서트 완전체’ 무대에 오르기도 했다.
김바다는 이번 사건이 알려진 지 한 달여가 지난 이달 14일 자신의 소셜네트워크서비스(SNS)를 통해 “이런 상황을 만들게 된 저의 불찰에 대해 깊이 반성하며 송구스럽다. 소속사였던 어나더 플레이스 및 모든 멤버와 결별을 결정했다”고 전했다.
김형민 기자 kalssam35@donga.com
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