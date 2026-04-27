“학교에서 안배운 문제”…고1 첫 학력평가 논란

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2026학년도 고1 3월 수학 교육과정 미준수 문항. 사교육걱정없는세상 제공

27일 오전 11시 시민단체 ‘사교육걱정없는세상’(이하 사걱세)은 서울시교육청 앞에서 기자회견을 열고 “2026학년도 고1 3월 학력평가 문항 중 일부가 중학교 과정의 범위와 수준을 벗어났다”고 평가했다.학력평가는 시·도교육청이 주관하는 시험으로, 올 3월에는 전국 17개 시·도의 1948개 고등학교에서 약 122만 명 이 응시했다.사걱세의 분석을 보면, 수학 영역은 전체 30개 문항 중 9개(33.3%) 문항이 교육과정 미준수 문항으로 나타났다. 유형별로는 △ ‘평가 방법 및 유의사항’ 위반이 66.7%로 가장 많았으며, △ ‘성취기준 미준수’와 △ ‘선행 학습해야 유리한 문항’ 등이 포함됐다.그런가하면 ‘성취 기준’이 3개 이상 결합된 문항도 일부 포함된 것으로 나타났다. 지난 2023년경 교육부는 공교육에서 대비하기 어려운 ‘킬러 문항’ 을 제거하겠다고 밝혔으나, 유사한 사례가 여전히 발견되고 있다는 지적이다.이번 학력평가 수학 영역의 표준점수 최고점은 156점으로, 역대 대학수학능력시험 수학 표준점수 최고치인 149점보다 7점이나 높았다. 반면 평균 점수는 43.31점에 불과해 표준편차가 20점 이상으로 나타났다.

2026학년도 고1 학력평가 성적 분석 결과 (단위: 점). 사교육걱정없는세상 제공

즉, 하위권은 20점대·상위권도 60점 초반대에 머무는 매우 어려운 시험이었다는 분석이다.영어 영역의 경우는 독해 28문항 중 20문항(71.43%)이 중학교 3학년 영어 교과서 수준을 넘어선 것으로 분석됐다.지문 난이도를 미국 학년 기준으로 분석하니 차이는 더욱 두드러졌다. 3월 학력평가 지문의 평균 난이도는 미국 중2(AR 8.96) 수준인 반면, 중3 교과서는 미국 초5(AR 5) 수준에 머물러 3개 학년 가량 차이가 벌어졌다.특히 가장 난도가 높은 지문은 미국 고3(AR 12.63) 수준으로, 중3 교과서에서 가장 어려운 난이도인 미국 중1(AR 7.17) 수준을 최대 6개 학년이나 건너뛴 것으로 나타났다.이처럼 난도가 높아지며 전체적인 성적도 낮아졌다. 절대평가인 영어 영역의 1급 학생 비율은 4.38%에 그쳤다. 이는 한국교육과정평가원이 적정 비율로 보는 6~10%를 밑도는 수치로, 사실상 난도 조절에 실패했다는 지적이 나온다.사걱세는 “중학교 과정을 시험 범위로 하는 첫 모의고사부터 교육과정을 무시한 문항이 출제되는 것은 공교육의 자멸 행위”라며 “학교 수업만으로는 대비할 수 없는 고난도 학력평가는 학생들의 학습 효능감을 떨어뜨리고 사교육 의존을 심화시킨다”고 주장했다.그러면서 “학력평가도 시험 범위에 해당하는 교육과정을 반드시 준수하도록 하는 법 개정이 필요하다”고 지적했다.

AR(Accelerated Reader): 미국 교육과정 학년을 나타내는 단계. 유치원-초등학교-중학교-고등학교-대학교까지 총 16단계로 이루어져 있다. 통상적으로 정수 부분은 학년, 소수 부분은 개월로 구분한다(AR 2.5=초등학교 2학년 5개월 수준).