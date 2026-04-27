밤하늘 가득 수놓는 ‘1만 개 불꽃’… 세종,‘낙화’로 물든다

[충청 멋과 맛에 반하다] 세종시
‘2026 낙화축제’ 내달 16일 개막… 불교 전통의례, 현대적으로 해석
물놀이섬 등 7곳 ‘불꽃 꽃잎’ 향연… 장미원 인근 등 ‘푸드트럭 30대’
마음을 간지럽히는 봄기운이 가득한 밤, 1만여 개의 낙화봉에서 떨어지는 환상적인 불씨를 감상하며 낭만을 느낄 수 있는 ‘2026 세종낙화축제’가 열린다.
26일 시에 따르면 올해 세종낙화축제는 세종시와 불교낙화법보존회가 주최하고 (재)세종시문화관광재단과 불교낙화법보존회가 주관해 5월 16일 오후 7시30분부터 세종호수공원·중앙공원 일원에서 개최된다.
이번 세종낙화축제는 지난해보다 연출 장소 규모를 늘려 발길이 닿는 곳곳에서 낙화(落火)를 만날 수 있다. 지난해 축제가 낙화봉 설치 수량을 대폭 늘려 규모 확장에 집중했다면 올해는 관람객이 더욱 몰입감 있게 축제를 즐길 수 있도록 낙화 연출 구간을 최적화하고 밀도를 높였다. 세종중앙공원 야생초화원 소나무 길과 호수공원 물놀이섬 등 7곳에서 예술적이고 정교한 낙화 연출을 즐길 수 있다.
낙화는 불을 붙인 뒤 약 20분 후부터 본격적으로 불씨가 떨어지기 시작하며 보통 2∼3시간가량 감상할 수 있다. 낙화 본질에 집중해 도시공원에서 타닥타닥 소리를 들으며 명상하듯 ‘불멍’을 즐길 수 있다.
방문객들의 식사를 돕기 위한 네 바퀴 식당(푸드트럭)도 지난해 20대에서 30대로 확대해 운영한다. 네 바퀴 식당은 방문객의 먹거리 접근성을 높이기 위해 정부세종컨벤션센터(SCC) 앞 차 없는 거리와 장미원 인근에서 운영되며 다양한 먹거리로 낙화를 즐기는 재미를 더할 예정이다.
낙화는 낙화봉에 불을 붙여 불씨가 떨어지는 모양과 소리를 함께 즐기는 전통놀이이자 의식이다. 세종불교낙화법은 지난해 2월 세종시 무형문화재로 지정됐다. 세종시는 한국 고유의 불교 전통 의례인 낙화를 야간 특화 관광 콘텐츠로 발전시켜 나가고 있다.
낙화는 불교 연등회와 정월대보름, 단오, 칠월 보름 등에서 부정한 기운을 몰아내고 복을 기원하기 위해 행해지던 전통 의식에서 유래했다. 액막이 행사였던 낙화는 불꽃이 떨어지는 장면을 보며 즐기는 유희적 놀이로 발전해 현재의 ‘낙화놀이’로 이어졌다. 낙화봉을 나뭇가지나 장대, 줄에 매달아 불을 붙이면 타닥타닥 타는 소리와 함께 불씨가 꽃잎처럼 흩날리며 밤의 숲을 물들인다. 소나무에 매달린 낙화봉의 불씨를 한 자리에서 ‘불멍’으로 감상하거나 공원 산책로를 따라 걸으며 즐기는 등 다양한 방식으로 체험할 수 있다.
매년 봄 열리는 세종시 대표 야간 축제이자 전통 무형유산을 현대적으로 재해석한 ‘세종낙화축제’는 아름다운 불꽃과 다양한 문화 공연을 함께 즐길 수 있어 많은 사랑을 받고 있다.
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