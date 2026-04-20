美대사관 ‘방시혁 출금 해제’ 요청에…경찰 “법과 원칙 따라 검토”

  • 동아일보

  • 입력 2026년 4월 20일 16시 17분

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방시혁 하이브 의장이 15일 오전 서울 마포구 서울경찰청 광역수사단 금융범죄수사대에서 조사를 받기 위해 출석하고 있다. 방 의장은 하이브 상장 전인 2019년 기존 하이브 투자자들에게 기업공개(IPO) 계획이 없다고 한 뒤 자신과 관계있는 사모펀드가 설립한 특수목적법인(SPC)에 지분을 팔도록 한 혐의를 받는다. 2025.09.15. 서울=뉴시스
방시혁 하이브 의장이 15일 오전 서울 마포구 서울경찰청 광역수사단 금융범죄수사대에서 조사를 받기 위해 출석하고 있다. 방 의장은 하이브 상장 전인 2019년 기존 하이브 투자자들에게 기업공개(IPO) 계획이 없다고 한 뒤 자신과 관계있는 사모펀드가 설립한 특수목적법인(SPC)에 지분을 팔도록 한 혐의를 받는다. 2025.09.15. 서울=뉴시스

미국 정부가 경찰 수사로 출국이 금지된 방시혁 하이브 의장(54)에 대해 출국 금지를 해제해달라고 요청한 가운데, 경찰이 “법과 원칙에 따라 검토하겠다”는 입장을 밝혔다.

박정보 서울경찰청장은 20일 정례 기자간담회에서 “(서울청은) 주한 미국대사관의 방 의장 관련 서한을 받아본 적 없다”며 “어떤 사유로 어떤 내용을 요청했는지 알지 못한다”고 밝혔다. 미 대사관은 이달 초 유재성 경찰청장 직무대행에게 하이브 방 의장과 이재상 최고경영자(CEO), 김현정 부사장이 미국을 방문할 수 있도록 해달라는 취지의 서한을 전달한 것으로 알려졌다.

미 대사관의 서한엔 7월 4일 예정된 미국 독립 250주년 기념행사 참석과 이달 말 시작하는 BTS의 미국 투어 지원 등이 언급된 것으로 전해졌다. 박 청장은 “(출국금지 해제) 요청이 오면 어떻게 할 것인가”라는 질문에 “법과 원칙에 따라 요청이 타당한지 수사팀에서 검토할 것”이라고 말했다.

방 의장은 2019년 하이브 상장 전 기존 투자자에게 “기업공개(IPO) 계획이 없다”는 허위 정보를 제공해 그와 관계가 있는 특수목적법인(SPC)에 지분을 팔도록 유도한 뒤 하이브를 상장해 1900억 원대의 부당 이득을 취한 혐의를 받는다. 경찰은 방 의장은 자본시장법 위반 혐의로 지난해 8월 출국 금지했고, 이후 다섯 차례에 걸쳐 불러 조사했다.

경찰은 관련 수사가 마무리 단계에 접어들었다고 설명했다. 박 청장은 기자간담회에서 “수사가 거의 마무리됐고 법리 검토 중”이라며 “머지않은 시일 내에 (수사를) 종결할 수 있을 것”이라고 했다.
정서영 기자 cero@donga.com
이다겸 기자 gyeom@donga.com
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