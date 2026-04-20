“3곳만 집중 지원? 줄세우기 조장”…국공립대 교수들, 정부안 비판

국공립대 교수들이 이재명 정부의 국정 과제인 ‘서울대 10개 만들기’의 지원 범위가 당초 거점국립대 9곳에서 3곳으로 줄어든 것과 관련해 “줄 세우기를 조장한다”며 강하게 비판했다.
전국국공립대학교수연합회와 거점국립대학교수연합회, 국가중심대학교수회연합회 등 3개 단체는 20일 이 같은 내용의 ‘국가와 고등교육 위기 극복을 위한 공동선언문’을 발표했다.
이들 단체는 “특성화를 위해 대학 3개만 고르겠다는 교육부 방침은 지역대학을 살려야 하는 이유를 망각한 채 거점국립대 줄 세우기, 학문 줄 세우기, 지역 줄 세우기에 치중한 졸속 정책”이라고 비판했다. 또 “정부 주도의 톱 다운식 지정은 학문의 다양성을 고갈시키고 국가 경쟁력을 약화시킬 것”이라고 주장했다.
교육부는 앞서 15일 거점국립대 9곳이 아닌 3곳을 선정해 지역 전략산업(성장엔진)과 인공지능(AI) 인재 양성 대학으로 육성하겠다는 계획을 발표했다. 3개 대학은 5년간 연간 1000억 원씩을 지원받는다.
교육부는 이날 입장문을 통해 “지역 전략산업과 관련한 분야는 집중 지원을 통해 성공모델을 우선 만들고 이를 다른 분야로 확산해 나갈 예정”이라며 “이를 위해 재직 중인 교원을 포함해 우수 교원에 대해서는 파격적인 지원을 할 것”이라고 했다.
김수현 기자 newsoo@donga.com
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