“숲에서 놀아요” 유아체험원

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16일 오전 서울 강동구 둔촌동 일자산 오목눈이 유아숲체험원에서 어린이집 원아들이 유아숲지도사와 숲 체험을 하고 있다. 강동구가 일자산과 명일근린공원에 새롭게 조성한 유아숲체험원은 숲과 교감을 통해 환경 감수성과 정서 발달을 돕는 산림교육시설이다.

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양회성 기자 yohan@donga.com
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