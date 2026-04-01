본문으로 바로가기
오피니언
정치
경제
국제
사회
문화
연예
스포츠
헬스동아
트렌드뉴스
통합검색
마이페이지
전체메뉴 펼치기
사회
“숲에서 놀아요” 유아체험원
동아일보
입력
2026-04-20 04:30
2026년 4월 20일 04시 30분
양회성 기자
구독
코멘트
개
좋아요
개
코멘트
개
공유하기
공유하기
SNS
퍼가기
카카오톡으로 공유하기
페이스북으로 공유하기
트위터로 공유하기
URL 복사
<iframe src="https://www.donga.com/news/shareiframe?idx=article/all/20260420/133769727/2" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0" scrolling="no" allow="web-share" width="400" height="542"></iframe>
창 닫기
즐겨찾기
읽기모드
뉴스듣기
글자크기 설정
글자크기 설정
가
가
가
가
가
창 닫기
프린트
16일 오전 서울 강동구 둔촌동 일자산 오목눈이 유아숲체험원에서 어린이집 원아들이 유아숲지도사와 숲 체험을 하고 있다. 강동구가 일자산과 명일근린공원에 새롭게 조성한 유아숲체험원은 숲과 교감을 통해 환경 감수성과 정서 발달을 돕는 산림교육시설이다.
#유아숲체험원
#어린이집
#숲 체험
#산림교육시설
#환경 감수성
#유아숲지도사
#오목눈이
#일자산
양회성 기자 yohan@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
트렌드뉴스
많이 본
댓글 순
1
‘콜라 리필’ 거절했다고…종업원 때리고 계산대 부순 여성 논란
2
송파 리센츠 36억→29억→33억…초급매 사라지고 가격 줄다리기
3
트럼프 “美협상단 파키스탄 간다…협상 불발시 이란 발전소·교량 무력화”
4
‘유재석 꿈’, 또 1등 복권 됐다…”물에 떠내려가는 날 구해줘”
5
“걱정했지만 막상 문이 열리니 ‘이 맛이지’”…20년만에 뭉친 ‘패닉’
6
정청래 성남 모란시장 방문에…예정에 없던 김용 나타난 이유
7
美서 거세지는 ‘反AI’ 바람… 피격-살생부에 실리콘밸리 공포
8
[천광암 칼럼]장동혁의 방미와 ‘클린스만 모먼트’
9
송중기·케이티, 첫 부부동반 일정 나섰다…연주회 내레이터 참여
10
[사설]5년 만에 실업자 100만 시대… 청년 고용 컨트롤타워 급하다
1
李 “민주주의 끊임없이 입증해야 반민주 세력이 국민 유린 못해”
2
SK하닉-삼성 이어 이젠 현대차…노조 “순익 30% 성과급 달라”
3
홍준표, 李 오찬 후 총리설에 “자리 흥정하러 간 것 아냐”
4
배현진 “장동혁 사진에 실소…돌아오면 거취 고민하길”
5
IMF의 경고…“한국, 5년뒤 대만에 ‘1인당 GDP’ 1만달러 넘게 뒤처져”
6
李대통령, 5박6일 인도·베트남 순방길 올라…에너지·공급망 협력 모색
7
“하이닉스 성과급을 왜 하이닉스만…국민과 나눠야” 공무원 주장에 ‘시끌’
8
이란 장관 “호르무즈 개방”에…“얼간이”라며 빗장 건 혁명수비대
9
李 “장특공제 폐지가 세금폭탄? 거짓선동”…국힘 “조세 원리에 무지”
10
정청래 성남 모란시장 방문에…예정에 없던 김용 나타난 이유
트렌드뉴스
많이 본
댓글 순
1
‘콜라 리필’ 거절했다고…종업원 때리고 계산대 부순 여성 논란
2
송파 리센츠 36억→29억→33억…초급매 사라지고 가격 줄다리기
3
트럼프 “美협상단 파키스탄 간다…협상 불발시 이란 발전소·교량 무력화”
4
‘유재석 꿈’, 또 1등 복권 됐다…”물에 떠내려가는 날 구해줘”
5
“걱정했지만 막상 문이 열리니 ‘이 맛이지’”…20년만에 뭉친 ‘패닉’
6
정청래 성남 모란시장 방문에…예정에 없던 김용 나타난 이유
7
美서 거세지는 ‘反AI’ 바람… 피격-살생부에 실리콘밸리 공포
8
[천광암 칼럼]장동혁의 방미와 ‘클린스만 모먼트’
9
송중기·케이티, 첫 부부동반 일정 나섰다…연주회 내레이터 참여
10
[사설]5년 만에 실업자 100만 시대… 청년 고용 컨트롤타워 급하다
1
李 “민주주의 끊임없이 입증해야 반민주 세력이 국민 유린 못해”
2
SK하닉-삼성 이어 이젠 현대차…노조 “순익 30% 성과급 달라”
3
홍준표, 李 오찬 후 총리설에 “자리 흥정하러 간 것 아냐”
4
배현진 “장동혁 사진에 실소…돌아오면 거취 고민하길”
5
IMF의 경고…“한국, 5년뒤 대만에 ‘1인당 GDP’ 1만달러 넘게 뒤처져”
6
李대통령, 5박6일 인도·베트남 순방길 올라…에너지·공급망 협력 모색
7
“하이닉스 성과급을 왜 하이닉스만…국민과 나눠야” 공무원 주장에 ‘시끌’
8
이란 장관 “호르무즈 개방”에…“얼간이”라며 빗장 건 혁명수비대
9
李 “장특공제 폐지가 세금폭탄? 거짓선동”…국힘 “조세 원리에 무지”
10
정청래 성남 모란시장 방문에…예정에 없던 김용 나타난 이유
좋아요
0
개
슬퍼요
0
개
화나요
0
개
댓글
0
댓글을 입력해 주세요
등록
지금 뜨는 뉴스
정청래 ‘李 정치고향’ 성남 방문 따라다닌 김용
“탄수화물 과다 섭취 주의”…당독소가 부르는 만성질환
트럼프 “美협상단, 내일 파키스탄 도착할 것”
닫기
댓글
0
뒤로가기
댓글 0