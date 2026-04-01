“주민센터에서 자전거 수리해드립니다”

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16일 서울 마포구 신수동 주민센터 앞에서 ‘찾아가는 자전거 수리 센터’ 관계자가 주민이 맡긴 자전거 바퀴를 점검하고 있다. 수리 센터는 11월까지 마포구 16개 동 주민센터에서 순회 운영된다. 일정과 장소는 마포구청 홈페이지에서 확인할 수 있다.

#마포구#주민센터#찾아가는 자전거 수리 센터#순회 운영
신원건 기자 laputa@donga.com
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