[대구판/게시판]대구 外

〈알림〉 대구 □간송예술강좌―기획전 ‘추사의 그림 수업’ 연계=22일∼6월 10일 매월 둘째, 넷째 주 수요일 오후 3시∼4시 반 간송미술관. 22일 유홍진 국립중앙박물관장 ‘추사 김정희의 삶과 예술’ 외 4강좌. 무료. 회차별 80명. 대구미술관 홈페이지 신청. □학교 밖 청소년 대입 설명회=25일 오후 2시 대구광역시청소년문화의집. 학교 밖 청소년 대입 필수 개념, 사례와 함께하는 대체 서식 작성 및 활동 선정 방법 등.
□기후에너지환경부 지정 우수환경교육프로그램―달성습지 에코크루=5월 16일∼11월 21일 월 1회 토요일 회차당 150분 달성습지 생태학습관, 달성습지 일대. 참여형 체험 학습을 통한 달성습지 생물다양성 알아보기. 중학생 15명. 달성습지생태학습관 홈페이지 공지사항에서 신청서 내려받아 5월 3일까지 접수 후 고득점자순으로 선발.
영천 □저소득 어르신 보청기 구입비 지원=신청일 기준 1년 이상 영천시에 주민등록을 둔 만 70세 이상 비장애 난청 어르신 100명. 보청기 실구입비 117만9000원 지원. 7월 31일까지 주소지 읍면동 행정복지센터 방문 접수.
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