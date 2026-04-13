대전 ‘0시축제’ 무대, 중앙로서만 본다

8월 7~17일까지 열기로
중앙로역 특설무대로 일원화
대전역엔 가족 놀이동산 꾸며
우리들공원은 체험-휴식 공간
대전시는 2026 대전 0시 축제 행사 운영 용역 착수보고회를 열고 다양한 의견을 공유했다고 12일 밝혔다.
올해로 4회째를 맞는 대전 0시 축제는 시민 불편은 최소화하고 지역경제 파급효과는 극대화하기 위해 사전행사와 본행사로 구분해 진행된다. 사전행사는 8월 7일부터 원도심 상권 일원에서 진행되며, 본행사는 중앙로 전면 통제 후 8월 14일부터 17일까지 이어진다. 시는 대한민국 대표 여름 축제를 넘어 시민과 함께 만드는 글로벌 축제로 도약하는 게 목표라고 밝혔다.
올해는 중앙로 특설무대 일원화와 우리들공원 복합 문화행사 공간을 만들어 지난해와 차별화했다. 기존 중앙로역과 대전역 두 곳에서 운영되던 방식을 중앙로역 특설무대로 일원화해 축제 운영 효율성을 높인다. 대전역 구간은 개방감을 살린 공간으로 재구성하고 가족 단위 방문객을 위한 옛 추억의 놀이동산으로 채워진다. 또 주변 상인회가 운영하는 먹거리존에는 상권별 맞춤형 공연을 위한 소규모 특설무대가 추가로 설치될 예정이다.
우리들공원 구역은 사전 행사 기간부터 체험·관람·휴식 등이 어우러진 복합 문화 행사 공간으로 꾸며진다. 주요 프로그램으로는 시민참여형 퍼레이드, 문화예술 전시공연, 글로벌 K팝 경연대회, K팝 인기 가수 축하공연, 대전미래과학체험관, 실감형 4D 체험놀이기구, 패밀리 테마파크, 꿈씨패밀리 테마 포토존 등이 마련된다. 시는 ‘3무(無) 축제(안전사고·쓰레기·바가지요금 없는 축제)’ 기조를 유지한다.
2022년 시작된 0시 축제는 해마다 방문객이 늘었다. 시에 따르면 2023년 110만 명, 2024년 200만 명에 이어 지난해 216만 명이 축제장을 다녀갔다. 지난해 지역경제 파급효과는 4021억원으로 집계됐다.
대전을 대표하는 가상 인물인 꿈돌이를 활용한 상품 판매도 흥행했다. 지난해 축제 기간(8월 8일∼16일) 꿈씨 패밀리 굿즈는 총 2억3000만 원 어치가 팔렸다. 소셜네트워크서비스(SNS)·유튜브 콘텐츠 조회 수 1728만 회를 기록하며 대표 축제로 자리매김했다. 이장우 대전시장은 “0시 축제는 원도심 경제 활성화를 위해 기획한 축제”라며 “향후 축제가 축소되거나 없어지면 이제 겨우 활력을 찾고 있는 원도심 상권이 무너질 것”이라고 말했다.
‘2026 대전 0시 축제’는 8월 7일부터 17일까지 11일간 대전역부터 옛 충남도청 구간(약 1km)을 포함한 중앙로 및 원도심 상권 일대에서 열린다. 중앙로 일대 본행사 구간은 8월 12일부터 18일까지 차량이 통제된다.
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