람사르습지 무등산 ‘평두메습지’ 생태 탐사 참가자 28일까지 모집

  • 동아일보

  • 입력 2026년 4월 12일 11시 20분

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평두메습지 생물다양성 대탐사 모집 홍보 포스터. 무등산국립공원 제공
평두메습지 생물다양성 대탐사 모집 홍보 포스터. 무등산국립공원 제공
국립공원공단 무등산국립공원사무소가 ‘평두메습지’의 람사르습지 등록 2주년을 맞아 평두메습지 생물다양성 대탐사 참가자를 28일까지 모집한다.

평두메습지는 도심형 국립공원 중 최초로 람사르습지에 등록된 곳이다. 수달·담비·삵·조롱이 등 멸종위기 야생생물과 큰산개구리·도롱뇽 같은 양서류가 집단 번식하는 생태계의 보고다.

이번 탐사는 국립공원 보전과 자연 생태에 관심이 많은 시민과 대학생을 대상으로 식물, 곤충, 조류, 양서·파충류 등 4개 분류군별로 각 8명씩 총 32명을 모집한다. 선발된 참가자들은 5월 9, 10일 전문가 안내를 받으며 습지 내 다양한 생물을 직접 관찰하고 기록하는 현장 조사에 참여한다.

무등산국립공원은 단순한 관람을 넘어 참가자가 주도적으로 데이터를 기록하며 습지 생태계를 깊이 이해할 수 있도록 프로그램을 운영할 방침이다. 참여 희망자는 무등산국립공원 누리집 내 사무소 알림판에서 세부 일정과 신청 방법을 확인할 수 있다.

김도웅 무등산국립공원사무소 자원보전과장은 “이번 대탐사 활동이 자연의 가치를 직접 경험하고 체감하는 소중한 계기가 되길 바란다”고 말했다. 문의 062-230-2025

정승호 기자 shjung@donga.com
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