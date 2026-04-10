“다른 사람 살리고 싶어” 봉사 앞장서던 60대, 3명에 새 삶 선물

꾸준히 봉사활동을 하며 어려운 이웃을 도와온 60대 남성이 뇌사 장기기증으로 3명의 생명을 살리고 세상을 떠났다.
10일 한국장기조직기증원은 지난 1월 28일 정구견 씨(61)가 한림대성심병원에서 폐와 신장(양측)을 기증했다고 밝혔다.
정 씨는 같은 달 18일 자택에서 쓰러진 채 발견돼 병원으로 이송됐으나 의식을 찾지 못하고 뇌사상태가 됐다.
유족에 따르면 정 씨는 생전 가족과 함께 장기기증 관련 뉴스를 보다가 “내 몸이 건강해서 다른 사람을 살릴 수 있다면 얼마나 좋을까”라고 말하는 등 생명 나눔의 뜻을 자주 표현했다고 한다.
유족은 주변에 베풀고 나누며 살아야 한다는 정 씨의 신념을 지켜주고자 기증을 결심했다.
전북 정읍시에서 4형제 중 장남으로 태어난 정 씨는 밝고 활동적인 성격으로 친구도 많았고, 주변 사람들을 잘 챙겼다.
그는 라이온스, 로타리클럽 등 여러 봉사단체에서 회장직을 맡아 매년 김장 봉사를 하고 요양원에 방문했다.
5년 전 뇌전증으로 쓰러진 이후에는 건강 회복을 위해 매일 3~4시간씩 산책하며 몸 관리에 힘썼다.
정 씨의 딸 정시영 씨는 “아빠는 참 좋은 사람”이라며 “아빠라는 이름을 떠나, 한 인간으로서 진심으로 존경할 수 있는 분”이라고 말했다.
이어 “하늘나라에서는 남은 사람들 걱정하지 마. 우리는 아빠가 살아온 것처럼 서로 챙기면서 잘 지낼게”라며 “아빠, 좋은 곳에서 편히 쉬어. 사랑해”라고 마지막 인사를 전했다.
이혜원 기자 hyewon@donga.com
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