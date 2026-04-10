“다른 사람 살리고 싶어” 봉사 앞장서던 60대, 3명에 새 삶 선물

  • 동아일보

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기증자 정구견 씨. 한국장기조직기증원 제공
기증자 정구견 씨. 한국장기조직기증원 제공
꾸준히 봉사활동을 하며 어려운 이웃을 도와온 60대 남성이 뇌사 장기기증으로 3명의 생명을 살리고 세상을 떠났다.

10일 한국장기조직기증원은 지난 1월 28일 정구견 씨(61)가 한림대성심병원에서 폐와 신장(양측)을 기증했다고 밝혔다.

정 씨는 같은 달 18일 자택에서 쓰러진 채 발견돼 병원으로 이송됐으나 의식을 찾지 못하고 뇌사상태가 됐다.

유족에 따르면 정 씨는 생전 가족과 함께 장기기증 관련 뉴스를 보다가 “내 몸이 건강해서 다른 사람을 살릴 수 있다면 얼마나 좋을까”라고 말하는 등 생명 나눔의 뜻을 자주 표현했다고 한다.

유족은 주변에 베풀고 나누며 살아야 한다는 정 씨의 신념을 지켜주고자 기증을 결심했다.

전북 정읍시에서 4형제 중 장남으로 태어난 정 씨는 밝고 활동적인 성격으로 친구도 많았고, 주변 사람들을 잘 챙겼다.

그는 라이온스, 로타리클럽 등 여러 봉사단체에서 회장직을 맡아 매년 김장 봉사를 하고 요양원에 방문했다.

5년 전 뇌전증으로 쓰러진 이후에는 건강 회복을 위해 매일 3~4시간씩 산책하며 몸 관리에 힘썼다.

정 씨의 딸 정시영 씨는 “아빠는 참 좋은 사람”이라며 “아빠라는 이름을 떠나, 한 인간으로서 진심으로 존경할 수 있는 분”이라고 말했다.

이어 “하늘나라에서는 남은 사람들 걱정하지 마. 우리는 아빠가 살아온 것처럼 서로 챙기면서 잘 지낼게”라며 “아빠, 좋은 곳에서 편히 쉬어. 사랑해”라고 마지막 인사를 전했다.

#한국장기조직기증원#뇌사 장기기증
이혜원 기자 hyewon@donga.com
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