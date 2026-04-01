아산 기업도 “셋째 낳으면 장려금 1억”

충남 아산시는 건설소재 전문기업 ㈜실크로드시앤티와 ‘저출생 대응 및 가족 친화 문화 확산’을 위한 업무협약을 체결했다고 9일 밝혔다.
실크로드시앤티 기업은 셋째 자녀 출산 직원에게 1억 원의 장려금을 지급하는 등 가족 친화 경영의 모범 사례로 주목받고 있다. 시는 출산 장려에 앞장선 기업 사례를 지역 전반으로 확산하고 민관이 함께 저출생 문제에 대응하는 구조를 구축하기 위해 이번 협약을 추진했다.
협약에 따라 양 기관은 가족 친화 프로그램 발굴 및 일·가정 양립 문화 확산, 지역 인재 채용 및 청년 정착 지원, 지역 상생을 위한 사회공헌 활동 등에 협력하기로 했다. 시는 기업의 우수 사례가 지역에 안착할 수 있도록 맞춤형 행정 지원과 대외 홍보를 병행할 계획이다. 더불어 민관 협력을 기반으로 결혼부터 출산, 양육까지 전 과정을 아우르는 지원 정책도 함께 추진할 예정이다.
오세현 아산시장은 “기업이 저출생 문제 해결에 동참하고 가족 친화 문화를 실천하는 점을 높이 평가한다”며 “이러한 사례가 지역 전반으로 확산돼 출산과 양육이 자연스러운 일상이 되는 도시로 이어질 수 있도록 행정적 지원을 강화하겠다”고 밝혔다.
박혁호 실크로드시앤티 대표는 “아산시와 협력해 일과 가정이 조화로운 문화를 정착시키고, 지역 인재 육성에 힘을 보태겠다”며 “앞으로도 사회적 책임을 다하는 경영을 지속하겠다”고 말했다.
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