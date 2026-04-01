[중부판/캠퍼스 소식]청주대 外

O…청주대(총장 김윤배) 석우재활서비스센터가 보건복지부 주관 ‘청년사회서비스사업’에 충북에서 유일하게 선정됐다. 이 센터는 지역 초등학생 대상으로 ‘초등돌봄서비스’를, 지역 청년에게는 ‘청년신체건강증진서비스’를 제공한다. 또 지역 청년 인력 채용과 함께 청년들이 현장에서 역량을 키울 수 있도록 관련 환경 조성에 나설 계획이다. 청년사회서비스사업단은 만 19∼39세 청년이 지역사회서비스 제공에 참여하도록 지원하는 보건복지부 공모사업이다.
O…나사렛대(총장 김경수)는 문화체육관광부와 한국국제문화교류진흥원이 후원하는 ‘2026 어울림 한국문화페스티벌 대학지원 사업’ 주체로 선정됐다고 9일 밝혔다. 이번 선정으로 4150만 원의 국비를 지원받아 8월 말부터 7박 8일 동안 필리핀 딸락주립대와 인근 지역사회에서 밀착형 문화교류를 추진할 예정이다. 주요 프로그램은 청소년 대상 건강 캠프, 대학생 참여형 캠프, 교육봉사 등이 있다.
O…국립공주대(총장 임경호)는 몽골 학생과 교사를 초청해 ‘KNU 글로벌 캠퍼스 투어 프로그램’을 운영했다고 9일 밝혔다. 이번 행사는 몽골 지역 청소년과 교원들에게 한국의 고등교육 시스템과 대학 환경을 알리고 향후 외국인 유학생 유치 기반을 다지기 위해 마련됐다. 50여 명의 참가자들은 외국인 유학생 입학 절차와 한국어 어학연수에서 학위과정으로 연계되는 진학 체계 등 정보를 안내받았다.
O…상지대(총장 성경륭)가 8년째 운영하고 있는 ‘1000원의 아침밥’ 이용 학생이 꾸준히 증가하고 있다. 9일 상지대에 따르면 1000원 아침밥 사업이 2019년 처음 시작된 이후 2021년 1만6139식, 2023년 2만4465식, 지난해 6만4000식으로 증가했다. 올해도 3월 한 달 동안 1만1133식이 제공됐다. 올해는 농림축산식품부, 지방자치단체, 대학이 마련한 약 2억5000만 원의 예산이 투입된다.
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