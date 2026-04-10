씨젠부산의원 진단검사클리닉, 온라인 예약 시스템 구축

부산 동구 초량동에 위치한 개인 맞춤형 정밀검사센터 ‘씨젠부산의원 진단검사클리닉’이 온라인 예약 시스템을 구축하고 검사 이용 편의성을 높였다.
클리닉은 최근 네이버 등 주요 플랫폼과 연동한 예약 시스템을 도입해 비대면 환경에서도 검사 일정을 간편하게 예약할 수 있도록 했다고 밝혔다. 전화 문의나 현장 방문 없이 원하는 시간에 예약이 가능해 접근성이 개선됐다는 설명이다.
이번 시스템 도입은 시간 효율성을 중시하는 수검자 수요를 반영한 조치다. 바쁜 일상 속에서 대기 시간을 줄이고 검사 일정을 유연하게 조정하려는 이용자 요구가 늘고 있는 점을 고려했다.
진단검사클리닉은 검사 결과에 대한 설명 체계도 함께 강화했다. 검사 수치와 의미, 향후 관리 방향 등을 단계적으로 안내해 환자가 자신의 건강 상태를 보다 명확히 이해할 수 있도록 지원한다.
현재 혈액 검사 등을 기반으로 한 종합검사부터 성매개감염(STI) 검사, 결혼·임신 전 검사, 치매 위험도 예측 검사, 만성질환 관련 검사 등 다양한 맞춤형 프로그램을 운영하고 있다. ‘원데이 검사 시스템’을 통해 주요 검사 결과를 신속히 제공하는 체계도 갖췄다.
클리닉 관계자는 “온라인 예약 시스템 도입을 통해 진단검사 서비스 접근성을 높였다”며 “앞으로도 환자 중심의 서비스 개선을 이어갈 계획”이라고 밝혔다.
지희수 기자 heesuji@donga.com
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