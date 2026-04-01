영화-정원-책… 전주에서 만나는 프랑스 문화

17, 18일 테마정원-철학 특강
전북 전주시는 17, 18일 이틀간 전주정원문화센터와 전주디지털독립영화관에서 ‘전주세계문화주간-프랑스편(봄)’을 개최한다고 9일 밝혔다.
봄-여름-가을 ‘시즌제’로 개편
전주시는 2016년 프랑스 문화 주간을 시작으로 매년 한 국가를 선정해 해당 국가의 주한대사관과 문화원과 함께 그 나라의 문화를 시민에게 소개하는 프로그램을 운영해 왔다.
전주시는 올해 10주년을 맞아 이 프로그램을 기존 단발성 행사에서 벗어나 봄(정원), 여름(도서), 가을 등 총 3회에 걸친 시즌제로 개편했다.
첫 행사인 ‘프랑스의 봄’은 정원과 예술, 체험을 주제로 구성된다. 전주정원문화센터와 중산공원 일대에는 프랑스 테마 정원과 포토존이 조성돼 시민들을 맞는다. 프랑스 국립조경학교 출신 서정완 작가의 ‘프랑스 정원 역사와 철학’ 특강과 향기 주머니, 압화 액자 만들기 체험도 진행된다.
전주디지털독립영화관에서는 영화 ‘마담 프루스트의 비밀정원’이 두 차례 상영된다. 티켓은 10일 오후 5시부터 온·오프라인에서 예매할 수 있다.
윤동욱 전주시 부시장은 “전주세계문화주간은 단순한 행사를 넘어 시민들이 전주 안에서 세계를 직접 경험하는 공공외교의 핵심 플랫폼”이라며 “국가 간 깊은 신뢰를 바탕으로 준비한 이번 프랑스편을 통해 전주만의 국제적 문화 깊이를 체감하길 바란다”고 말했다.
박영민 기자 minpress@donga.com
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