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부평IC 진입 잘못해 충돌…차 내린 50대女 2차 사고로 참변
동아일보
업데이트
2026-04-09 10:15
2026년 4월 9일 10시 15분
입력
2026-04-09 09:59
2026년 4월 9일 09시 59분
김형민 기자
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ⓒ뉴시스
경인고속도로에서 역주행 교통사고를 내고 이를 수습하던 50대 여성 운전자가 뒤에서 달리던 차에 치여 숨졌다.
9일 인천경찰청 고속도로순찰대에 따르면 이날 오전 1시 38분쯤 경인고속도로 인천 방향 부평나들목 인근에서 승용차 두 대가 충돌했다.
차에서 내려 사고를 수습하던 운전자 50대 A씨는 뒤이어 달리던 벤츠 승용차에 치였다.
이 사고로 A씨가 숨지고 동승자 1명이 다쳐 병원으로 이송됐다.
경찰은 1차 사고의 경우 A 씨가 부평나들목(IC)에서 역주행으로 고속도로에 진입하며 발생한 것으로 보고 구체적인 사고 경위를 조사하고 있다.
#경인고속도고로
#역주행
#교통사고
김형민 기자 kalssam35@donga.com
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