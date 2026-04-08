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사회
[인천판/게시판]인천
동아일보
입력
2026-04-08 04:30
2026년 4월 8일 04시 30분
황금천 기자
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〈모집〉 인천 □인문학 강연=
‘단봉, 밤을 읽다―4월, 와인을 읽는 도서관’ 참가자 30명. 9일 오후 7∼9시 단봉늘봄도서관 누리마루.
□다문화 교실=
초등학교 1∼3학년생 대상 ‘다(多)가치 그림책과 어울림’ 참가자 20명. 11일 오후 2∼3시 인천도서관 세미나실2.
□독서 토론=
초등학교 6학년생 대상 ‘검암도서관 북소리’ 참가자 12명. 25일∼12월 26일 매주 토요일 오전 10시∼낮 12시 검암도서관 배움터. 참가비 6만 4000원.
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#인문학 강연
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#독서 토론
#검암도서관
#북소리
황금천 기자 kchwang@donga.com
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