[인천판/게시판]인천

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〈모집〉 인천 □인문학 강연=‘단봉, 밤을 읽다―4월, 와인을 읽는 도서관’ 참가자 30명. 9일 오후 7∼9시 단봉늘봄도서관 누리마루.

□다문화 교실=초등학교 1∼3학년생 대상 ‘다(多)가치 그림책과 어울림’ 참가자 20명. 11일 오후 2∼3시 인천도서관 세미나실2.

□독서 토론=초등학교 6학년생 대상 ‘검암도서관 북소리’ 참가자 12명. 25일∼12월 26일 매주 토요일 오전 10시∼낮 12시 검암도서관 배움터. 참가비 6만 4000원.

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황금천 기자 kchwang@donga.com
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